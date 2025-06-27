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Пчелы на таможне
27.06.2025

Пчелы на таможне

    • Уральской электронной таможней в течение одного месяца 2025 года выпущено 8 деклараций на товары с медоносными пчелами.

    Пчелы на таможнеКак сообщает ФТС в своем телеграм-канале, предприниматель из Кургана ввез живой груз стоимостью 28 млн рублей из Узбекистана. Пчелы породы «карпатская» перемещались в специальных деревянных четырехрамочных пчелопакетах, содержащих пчелиный расплод, матку и корм для всего улья на время транспортировки.

    Всего было оформлено более 12,7 тыс. пчелопакетов. На Урал партия насекомых прибыла на грузовых автомобилях.

    «Выпуск товара мы осуществляли в удаленном режиме и в первоочередном порядке. Для того чтобы сократить время совершения таможенных формальностей декларантом были поданы предварительные таможенные декларации. Это позволило в кратчайшие сроки после прибытия товара выпустить живой груз.

    Декларант сам является пасечником, поэтому непосредственно принимал участие в транспортировке товара, лично участвовал в совершении таможенных операций с помощью Личного кабинета участника ВЭД, используя персональный ноутбук.

    Благодаря слаженным действиям декларанта и инспекторов Уральского ЦЭДа ни одна пчелосемья не пострадала», – прокомментировал и.о. начальника Уральской электронной таможни Никита Бородин.

    Фото: ФТС


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