Профильные таможенные классы в школах

Профильные таможенные классы открыты в 12 школах по всей стране. Как сообщила в своем телегрм-канале Федеральная таможенная служба, об этом рассказал на «правительственном часе» руководитель ФТС России Валерий Пикалёв.

Для 15 профильных таможенных классов разработана специальная программа «Основы таможенного дела. Введение в профессию», которая позволяет сформировать у школьников интерес к работе таможенников.

«На сегодняшний день Российская таможенная академия остается лидером в подготовке высококвалифицированных специалистов таможенного дела. Для реализации конкретных задач Службы активно развивается целевое обучение. Планируется повысить мотивацию студентов за счет увеличения размера стипендии. Следующий шаг — введение в РТА должностей курсантов с присвоением специальных званий. Это повысит престиж обучения. Все мероприятия направлены на подготовку высокопрофессиональных специалистов», – говорится в сообщении.

«Наша цель — создать сплоченный, хорошо обученный и мотивированный коллектив, что в первую очередь требует достойных условий работы», – отметил В.Пикалёв.

Фото: ФТС