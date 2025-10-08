Информационно-аналитическое агентство
Профильные таможенные классы в школах
08.10.2025

Профильные таможенные классы в школах

    • Профильные таможенные классы открыты в 12 школах по всей стране. Как сообщила в своем телегрм-канале Федеральная таможенная служба, об этом рассказал на «правительственном часе» руководитель ФТС России Валерий Пикалёв.

    Для 15 профильных таможенных классов разработана специальная программа «Основы таможенного дела. Введение в профессию», которая позволяет сформировать у школьников интерес к работе таможенников.

    «На сегодняшний день Российская таможенная академия остается лидером в подготовке высококвалифицированных специалистов таможенного дела. Для реализации конкретных задач Службы активно развивается целевое обучение. Планируется повысить мотивацию студентов за счет увеличения размера стипендии. Следующий шаг — введение в РТА должностей курсантов с присвоением специальных званий. Это повысит престиж обучения. Все мероприятия направлены на подготовку высокопрофессиональных специалистов», – говорится в сообщении.

    «Наша цель — создать сплоченный, хорошо обученный и мотивированный коллектив, что в первую очередь требует достойных условий работы», – отметил В.Пикалёв.

    Фото: ФТС


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.05.2025
    Назначен и.о. начальника Сочинской таможни
    Начальник Бурятской таможни Иван Бурлака с 27 мая назначен исполняющим обязанности начальника Сочинской таможни.
    НазначенияСочиФТС
    0
    11.04.2025
    Назначен начальник Управления товарной номенклатуры ФТС
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил Дмитрия Хоршева начальником УТН.
    НазначенияУправление товарной номенклатурыФТС
    0
    01.08.2025
    Назначен начальник Московской таможни
    Руководитель ФТС России Валерий Пикалёв назначил Владимира Зябко начальником Московской таможни.
    НазначенияФТС
    0
    21.07.2025
    Внешняя торговля России, 5 месяцев 2025
    Объемы внешней торговли в январе-мае 2025 года составили 271,7 млрд долларов.
    2025Внешняя торговляСтатистика таможниФТС
    0
    20.01.2025
    Назначен заместитель руководителя ФТС России
    Председатель правительства Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя ФТС России Александра Германа. Распоряжение об этом […]
    назначениеТаможняФТС
    0
    28.01.2025
    С. Сенько назначен первым заместителем начальника СЗТУ
    С 27 января 2025 года
    назначениеСЗТУФТС
    0


    




