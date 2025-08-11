Информационно-аналитическое агентство
Росморречфлот об итогах приемной кампании
11.08.2025

Росморречфлот об итогах приемной кампании

    • Подведены предварительные итоги приемной кампании на 2025/26 учебный год в отраслевые учебные заведения Росморречфлота.

    По информации Агентства, всего на места за счёт средств федерального бюджета принято 4339 человек, из них 1939 человек – на плавательные специальности.

    По ряду специальностей на бюджетные места объявлен дополнительный набор в МГУ им. адм. Г.И.Невельского и Херсонскую государственную морскую академию.

    Прием по программам среднего профессионального образования продолжается до 15 августа.

    Фото: Росморречфлот


