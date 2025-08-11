Росморречфлот об итогах приемной кампании

Подведены предварительные итоги приемной кампании на 2025/26 учебный год в отраслевые учебные заведения Росморречфлота.
По информации Агентства, всего на места за счёт средств федерального бюджета принято 4339 человек, из них 1939 человек – на плавательные специальности.
По ряду специальностей на бюджетные места объявлен дополнительный набор в МГУ им. адм. Г.И.Невельского и Херсонскую государственную морскую академию.
Прием по программам среднего профессионального образования продолжается до 15 августа.
Фото: Росморречфлот