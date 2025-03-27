Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»

В апреле-мае 2025 года в морских портах Российской Федерации пройдёт концентрированная инспекционная кампания по безопасности нефтеналивных судов типа «река-море», плавающих под государственным флагом Российской Федерации, напомнили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта. Это позволит установить уровень соответствия флота требованиям по перевозке определённых типов грузов.

Вопросы обеспечения безопасности судоходства в морских портах стали предметом обсуждения на 54-м заседании экспертного совета капитанов морских портов под председательством руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко, сообщает пресс-служба агентства. В совещании приняли участие руководители Администраций морских портов, капитаны морских портов, представители Росморречфлота, Ространснадзора, ФГБУ «ИАСЦ», ФГБУ «Морспасслужба».

Напомним, Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу России провести ревизию нормативной базы по перевозке нефти и нефтепродуктов, а также состояния российских танкеров. Проверка танкерного флота должна быть завершена до 1 июня 2025 года.

В январе-феврале 2025 года были разработаны и согласованы руководство проведения инспекционной кампании и вопросник, куда в том числе входит информация о соответствии судна и оборудования требованиям для перевозки определённых типов грузов, плавания в определенных районах, наличии на борту системы управления безопасностью.

Как отметил начальник отдела взаимодействия и анализа результатов ГПК ФГБУ «ИАСЦ» Никита Балыков, немаловажным пунктом является повышение осведомлённости среди экипажей и судовладельцев касательно соблюдения судами требований по перевозке определённых типов грузов и соблюдению разрешённых районов плавания.

В 2024 году по итогам государственного портового контроля проведено свыше 2500 осмотров, из которых свыше половины – с замечаниями. 71 отказ в выдаче разрешений судов на выход из порта, 19 из них – по нефтетанкерам.

Среди основных причин, послуживших отказом в выдаче разрешения на выход из порта, названы неполадки со средствами борьбы с пожаром и пропульсивной установкой и вспомогательными механизмами.

Также участники заседания обсудили итоги постоянной корреспондентской рабочей группы по портовому контролю за 2024 год, итоги и планы на 2025 год, внедрение современных систем мониторинга для предотвращения судами нарушений районов и сезонов плавания и раннего предупреждения.

Фото: Росморречфлот