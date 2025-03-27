Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»
27.03.2025

Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»

    • Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»В апреле-мае 2025 года в морских портах Российской Федерации пройдёт концентрированная инспекционная кампания по безопасности нефтеналивных судов типа «река-море», плавающих под государственным флагом Российской Федерации, напомнили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта. Это позволит установить уровень соответствия флота требованиям по перевозке определённых типов грузов.

    Вопросы обеспечения безопасности судоходства в морских портах стали предметом обсуждения на 54-м заседании экспертного совета капитанов морских портов под председательством руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко, сообщает пресс-служба агентства. В совещании приняли участие руководители Администраций морских портов, капитаны морских портов, представители Росморречфлота, Ространснадзора, ФГБУ «ИАСЦ», ФГБУ «Морспасслужба».

    Напомним, Президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу России провести ревизию нормативной базы по перевозке нефти и нефтепродуктов, а также состояния российских танкеров. Проверка танкерного флота должна быть завершена до 1 июня 2025 года. 

    В январе-феврале 2025 года были разработаны и согласованы руководство проведения инспекционной кампании и вопросник, куда в том числе входит информация о соответствии судна и оборудования требованиям для перевозки определённых типов грузов, плавания в определенных районах, наличии на борту системы управления безопасностью.Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»

    Как отметил начальник отдела взаимодействия и анализа результатов ГПК ФГБУ «ИАСЦ» Никита Балыков, немаловажным пунктом является повышение осведомлённости среди экипажей и судовладельцев касательно соблюдения судами требований по перевозке определённых типов грузов и соблюдению разрешённых районов плавания.

    В 2024 году по итогам государственного портового контроля проведено свыше 2500 осмотров, из которых свыше половины – с замечаниями. 71 отказ в выдаче разрешений судов на выход из порта, 19 из них – по нефтетанкерам.

    Среди основных причин, послуживших отказом в выдаче разрешения на выход из порта, названы неполадки со средствами борьбы с пожаром и пропульсивной установкой и вспомогательными механизмами.

    Также участники заседания обсудили итоги постоянной корреспондентской рабочей группы по портовому контролю за 2024 год, итоги и планы на 2025 год, внедрение современных систем мониторинга для предотвращения судами нарушений районов и сезонов плавания и раннего предупреждения.

    Фото: Росморречфлот


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.02.2025
    О проведении водолазных осмотров судов и не только
    Новые требования, касающиеся принятия антитеррористических мер в морском порту, вызвали у морского и портового бизнеса ряд вопросов.
    БезопасностьВодолазыДосмотрРосморречфлот
    0
    19.02.2025
    Субсидию на морские грузоперевозки в Калининградскую область получит 41 организация
    Из федерального бюджета
    ГрузоперевозкиКалининградРосморречфлотСубсидии
    0
    12.03.2025
    Пропускная способность внутренних водных путей РФ увеличилась на 12,6 млн тонн
    За последние четыре года
    Внутренние водные путиминтрансМорской советРосморречфлот
    0
    14.02.2025
    Грузопассажирский паром для Дальнего Востока сдадут в этом году
    Судно будет курсировать между портами Камчатки, Сахалина, Приморья, Магаданской области и Курильских островов.
    грузопассажирский паромДальний ВостокРосморречфлотСудостроение
    0
    24.01.2025
    В. Путин поручил проверить состояние танкерного флота
    И нормативную базу перевозок нефти
    Кораблекрушениеминтранснефтеразливпоручение
    0
    05.02.2025
    Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота
    Проверка затронет около 500 компаний.
    Министерство транспортаПроверкаРостранснадзорТанкерный флот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    27.03.2025 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2025
    27.03.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 вырос на 7,2%
    26.03.2025 Evergreen заплатит самую высокую цену за новые контейнеровозы
    26.03.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 в деталях
    26.03.2025 HMM принял в эксплуатацию первый контейнеровоз на метаноле
    25.03.2025 Контейнерные порты Турции, 2 месяца 2025
    Госрегулирование Показать всё
    27.03.2025 Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»
    26.03.2025 Ространснадзор проведет внеплановые проверки
    26.03.2025 Россия и США договорились о реализации «черноморской инициативы»
    24.03.2025 Определен единый морской оператор северного завоза
    24.03.2025 Почти 1 млрд рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска
    21.03.2025 Таможенный пост два в одном
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •