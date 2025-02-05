Минтранс России начинает проверку российского танкерного флота

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота.

Как сообщило министерство в своем телеграм-канале, непосредственное проведение мероприятий поручено подведомственной Минтрансу России Федеральной службе по надзору в сфере транспорта.

В рамках проводимых мероприятий Ространснадзором будет проведена оценка соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.

Проверка затронет около 500 компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда танкерного флота. Планируется, что контрольные мероприятия будут завершены до начала навигации 2025 года.

Кроме того, Минтранс проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом.

Фото: Министерство транспорта

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