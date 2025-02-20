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Первые результаты проверки танкерного флота будут готовы в мае
20.02.2025

Первые результаты проверки танкерного флота будут готовы в мае

    • Минтранс с причастными министерствами и ведомствами приступил к ревизии нормативной базы, регламентирующей транспортировку морскими и речными судами нефти и нефтепродуктов, а также их хранение и перевалку, сообщил глава ведомства Виталий Савельев в ходе совещания президента РФ с членами правительства.

    Согласно стенограмме совещания, опубликованной на сайте Кремля, Минтранс силами классификационных обществ (морской и речной регистры, Ространснадзор) и причастных министерств организовал проверку состояния танкерного флота и проверку судоходных компаний, эксплуатирующих танкерный флот. По результатам проверки будут подготовлены предложения по усилению контроля за техническим состоянием таких судов и осуществлением такого рода перевозок.

    Проверки также затронут деятельность организаций и положения законодательства, связанные с предотвращением и ликвидацией загрязнения нефтью и нефтепродуктами судов, в том числе в результате разливов. О первых результатах проверочных мероприятий будем готовы доложить отдельно в мае текущего года.

    Напомним, провести ревизию нормативной базы морских и речных перевозок нефти и нефтепродуктов, а также состояние российского танкерного флота президент поручил 23 января этого года, спустя неделю после крушения двух танкеров в Керченском проливе.

    Фото: пресс-служба Кремля


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