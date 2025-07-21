Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
21.07.2025

Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ

    • Президент подписал Указ «Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации». Документ опубликован на сайте Кремля.

    «В соответствии со статьей 8 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «0 военном положении» постановляю: установить, что заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа федеральной службы безопасности», — говорится в Указе.

    Федеральной службе безопасности Российской Федерации поручено определить должностных лиц, уполномоченных осуществлять согласование.

    Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

    Фото: пресс-служба Кремля


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    28.03.2025
    Лавна начала отгружать уголь
    Президент РФ Владимир Путин дал старт отгрузке первой партии угля с перевалочного комплекса «Лавна».
    ЛавнаМурманскПутин Владимир ВладимировичУголь
    0
    13.05.2025
    FESCO выполнила первый прямой судозаход в Хошимин
    На линии между Китаем, Индией и Санкт-Петербургом
    FESCO ВьетнамСудозаход
    0
    24.01.2025
    В. Путин поручил проверить состояние танкерного флота
    И нормативную базу перевозок нефти
    Кораблекрушениеминтранснефтеразливпоручение
    0
    24.04.2025
    Первый судозаход FESCO в Индонезию
    FESCO впервые в истории организовала прямой судозаход своего контейнеровоза в Индонезию.
    FESCO Индонезияконтейнерный сервисСудозаход
    0
    16.04.2025
    M-Line будет заходить в Новороссийск и Калининград
    Морская контейнерная линия M-Line будет осуществлять судозаходы в Калининград и Новороссийск.
    M-LineКалининградНовороссийскСудозаход
    0
    02.07.2025
    Правительству РФ поручено профинансировать северный завоз
    Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 августа.
    поручениеПутин Владимир ВладимировичСеверный завозФинансирование
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.07.2025 Контейнерооборот российских портов в июне 2025 в деталях
    21.07.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 29, 2025
    21.07.2025 Американская контейнерная линия Matson пока не будет перевозить электромобили
    21.07.2025 MSC снова заказывает мегаконтейнеровозы
    21.07.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 29 неделя 2025
    18.07.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    Госрегулирование Показать всё
    21.07.2025 Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ
    15.07.2025 Назначен начальник Новороссийской таможни
    10.07.2025 Назначен начальник ЦЭТ ФТС
    09.07.2025 А. Никитин назначен министром транспорта РФ
    08.07.2025 Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    04.07.2025 В России появится «Цифровая Река»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •