Заход в порты РФ судов, следующих из иностранных портов, будет согласовывать ФСБ

Президент подписал Указ «Об особенностях захода судов в морские порты Российской Федерации». Документ опубликован на сайте Кремля.

«В соответствии со статьей 8 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «0 военном положении» постановляю: установить, что заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа федеральной службы безопасности», — говорится в Указе.

Федеральной службе безопасности Российской Федерации поручено определить должностных лиц, уполномоченных осуществлять согласование.

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Фото: пресс-служба Кремля