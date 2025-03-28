Лавна начала отгружать уголь

В режиме видеоконференции Владимир Путин принял участие в церемонии начала отгрузки первой партии угля из перевалочного комплекса «Лавна», сообщает пресс-служба Кремля.

«Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности, – сказал Президент в ходе церемонии. – Отмечу, кстати, что уголь, который сейчас будет отгружаться, из Кузбасса. Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки».

«Сегодня Россия укрепляет свой суверенитет, создаёт новые точки роста для экономики и торговли, формирует эффективные транспортные коридоры, в том числе активно развивает Северный морской путь, весь глобальный маршрут от Санкт-Петербурга через Арктику до Владивостока», – подчеркнул В.Путин.

«Мурманский порт, – отметил он, – одна из ключевых точек на этой значимой трассе. Обязательно продолжим наращивать его мощности не менее чем в три раза в ближайшие годы, а в перспективе нужно выходить и на большие показатели. Будем делать это за счёт строительства новых терминалов, современной портовой инфраструктуры, расширения ближних и дальних железнодорожных транспортных подходов. Все эти планы должны быть тесно увязаны с развитием Арктики и Северного морского пути, с обеспечением роста перевалки не только российских, но и зарубежных грузов, с развитием отечественного судостроения».

Комплекс перегрузки угля «Лавна» размещается на Западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск, является составной частью проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». В его рамках ведётся строительство угольного перегрузочного комплекса мощностью перевалки 18 млн тонн в год, специальной железнодорожной линии, обустройство акватории порта.

Фото: пресс-служба Кремля