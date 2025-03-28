Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Лавна начала отгружать уголь
28.03.2025

Лавна начала отгружать уголь

    • В режиме видеоконференции Владимир Путин принял участие в церемонии начала отгрузки первой партии угля из перевалочного комплекса «Лавна», сообщает пресс-служба Кремля.

    «Открытие терминала станет хорошим вкладом в увеличение пропускной способности наших арктических портов, в создание дополнительных возможностей для угледобывающей промышленности, – сказал Президент в ходе церемонии. – Отмечу, кстати, что уголь, который сейчас будет отгружаться, из Кузбасса. Новые мощности позволят диверсифицировать логистику поставок кузбасского угля на внешние рынки».

    «Сегодня Россия укрепляет свой суверенитет, создаёт новые точки роста для экономики и торговли, формирует эффективные транспортные коридоры, в том числе активно развивает Северный морской путь, весь глобальный маршрут от Санкт-Петербурга через Арктику до Владивостока», – подчеркнул В.Путин.

    «Мурманский порт, – отметил он, – одна из ключевых точек на этой значимой трассе. Обязательно продолжим наращивать его мощности не менее чем в три раза в ближайшие годы, а в перспективе нужно выходить и на большие показатели. Будем делать это за счёт строительства новых терминалов, современной портовой инфраструктуры, расширения ближних и дальних железнодорожных транспортных подходов. Все эти планы должны быть тесно увязаны с развитием Арктики и Северного морского пути, с обеспечением роста перевалки не только российских, но и зарубежных грузов, с развитием отечественного судостроения».

    Комплекс перегрузки угля «Лавна» размещается на Западном берегу Кольского залива в границах порта Мурманск, является составной частью проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла». В его рамках ведётся строительство угольного перегрузочного комплекса мощностью перевалки 18 млн тонн в год, специальной железнодорожной линии, обустройство акватории порта.

    Фото: пресс-служба Кремля


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.02.2025
    Экспорт угля по жд, январь 2025
    В январе на экспорт было отгружено по железной дороге 16,2 млн тонн угля.
    2025РЖДУгольЭкспорт
    0
    06.03.2025
    Экспорт угля по жд, 2 месяца 2025
    В январе-феврале 2025 года на экспорт было отгружено по железной дороге 30,5 млн тонн угля.
    2025ПогрузкаРЖДУголь
    0
    24.01.2025
    В. Путин поручил проверить состояние танкерного флота
    И нормативную базу перевозок нефти
    Кораблекрушениеминтранснефтеразливпоручение
    0
    20.02.2025
    Первые результаты проверки танкерного флота будут готовы в мае
    О них доложат президенту
    минтрансПроверкаПутин Владимир ВладимировичТанкерный флот
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.03.2025 Все порты Финляндии, январь 2025
    27.03.2025 Оборот мировых контейнерных линий, январь 2025
    27.03.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 вырос на 7,2%
    26.03.2025 Evergreen заплатит самую высокую цену за новые контейнеровозы
    26.03.2025 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2025 в деталях
    26.03.2025 HMM принял в эксплуатацию первый контейнеровоз на метаноле
    Госрегулирование Показать всё
    27.03.2025 Концентрированная инспекционная кампания по безопасности танкеров типа «река-море»
    26.03.2025 Ространснадзор проведет внеплановые проверки
    26.03.2025 Россия и США договорились о реализации «черноморской инициативы»
    24.03.2025 Определен единый морской оператор северного завоза
    24.03.2025 Почти 1 млрд рублей на ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска
    21.03.2025 Таможенный пост два в одном
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •