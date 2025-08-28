Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Мурманске открыли Учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна
28.08.2025

В Мурманске открыли Учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна

    • На базе Мурманского арктического университета новый Учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна с модулем автономности. Это первый из объектов Берегового учебно-тренажерного центра (БУТЦ) для подготовки арктических моряков, который создается в рамках Кампуса мирового уровня в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба правительства мурманской области.

    Инженерное решение комплекса содержит модуль для борьбы с пожарами и «Дымовой лабиринт», модуль для борьбы с водой и «Пенный отсек», вспомогательный модуль и модуль автономности, который обеспечивает независимость от внешних сетей университета. Общая площадь порядка 360 квадратных метров, вес конструкции – 160 тонн. Пропускная способность составляет 60 человек в сутки. Курсантов ждут максимально реалистичные тренировки: тренажер позволит имитировать и прорабатывать различные сценарии аварийной ситуации – научиться заделывать пробоины и трещины в корпусе, повреждения оборудования, тушить пожары, выбираться из задымленных помещений и спасать коллег. При этом можно создать несколько вариантов лабиринта, настроить интенсивность дыма. Учитывается и психологическая составляющая: комплекс позволяет задавать уровни освещенности, шумовые эффекты.

    «Морское образование подразумевает обязательное прохождение курсантами сертификации для выхода в море: это целый пакет допусков, документов, сертификатов. Они необходимы и в рамках учебной практики, и, тем более, для работы в экипаже судов. Поэтому очень важно, что признанная морская образовательная организация теперь имеет в наличии такую современнейшую инфраструктуру, аналогов которой нет. Это позволяет нам максимально приблизить ребят к реальным условиям и быть спокойными за то, что они справятся с любой нештатной ситуацией, возникшей в море, смогут собраться и выполнить задачу. Кроме того, мы сможем сотрудничать и с другими компаниями, организовывать подтверждение квалификации действующими моряками. Тренироваться здесь смогут и сотрудники МЧС, и пожарные – мы понимаем, что эти службы также могут быть задействованы в случае аварийных ситуаций на судах», – отметила и.о.ректора МАУ Мария Князева.

    Как отметила М. Князева, к концу лета 2026 года будет введена вторая часть БУТЦ: здание с глубоководным бассейном, где будет происходить отработка навыков поведения и спасения на воде. По проекту размеры бассейна составят 25х17,5 м, переменная глубина – до 4 м.

    «Комплекс будет оснащен самыми современными тренажерами, к примеру, для эвакуации вертолета с погружением в воду и переворачиванием, из которого команде нужно выбраться за конкретное время. Оба объекта мы ориентируем и под условия работы экипажей судов в акватории Северного морского пути: то есть, температуру воды можно сделать приближенной к реальности, будут установлены генераторы волны до 1,5 м, ветра до 10 м/с, дождя до 20 мм в час, разные уровни освещенности. Также установим уникальный тренажер высадки на льдину, спроектированный нами совместно с подрядчиком, компанией ООО «ИРИДА», аналогов которого пока нет», – рассказала и.о. ректора.

    Создание Кампуса осуществляется по инициативе губернатора Андрея Чибиса в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» по поручению президента РФ.

    «По плану срок ввода Кампуса – 2030-й год. На прошлой неделе на рабочей встрече с министром образования и науки России Валерием Николаевичем Фальковым мы детально и четко выверили параметры, после обсуждений с ключевыми экспертами в этой сфере. Чтобы все было разумно, красиво, технологично, под нужное количество людей. Из многих конфигураций сделан выбор. Итоговые параметры, в том числе по срокам начала реализации стройки, были зафиксированы. Со следующего года открывается федеральное финансирование для начала дальнейшей работы: это проектная документация, и с 2027 года – стройка. В конце текущего года приступим к подготовке площадки и сносу зданий, которые уже не эксплуатируются. Кроме того, идет работа по разработке архитектурно-градостроительной концепции. Точно могу сказать, что ряд зданий будет капитально реновирован, в их числе главный действующий корпус. Также дополнительные деньги выделят на ремонт средней мореходки», – сказал губернатор мурманской области Андрей Чибис.

    Фото: пресс-служба правительства Мурманской области


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.04.2025
    Первый рейс атомного ледокола «Якутия» планируется 15 апреля
    Он возьмет курс в направлении Енисейского района Карского моря
    атомный ледоколледокол "Якутия"МурманскПервый рейс
    0
    26.03.2025
    День открытых дверей в Макаровке
    Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова приглашает 30 марта 2025 года на День открытых дверей.
    День открытых дверейМакаровкаОбразование
    0
    11.08.2025
    Росморречфлот об итогах приемной кампании
    На бюджетные места принято 4 339 человек.
    ОбразованиеРосморречфлот
    0
    19.06.2025
    Keystone Logistics подписал соглашение со СберУниверситетом
    Основные направления сотрудничества – разработка инновационных подходов в логистике и транспортировке товаров, подготовка квалифицированных кадров для сферы логистики и транспортных услуг.
    Keystone LogicsticsОбразованиеСбербанкСоглашение
    0
    28.07.2025
    Порт «Лавна» обработал первые 200 вагонов
    На терминале работают тандемные вагоноопрокидыватели.
    ВагоноопрокидывательЛавнаМурманскУголь
    0
    08.07.2025
    Комплексная программа подготовки кадров для сферы ВЭД до 2030 года
    Ее представило Минэкономразвития
    ВЭДМинэкономразвитияОбразованиеПрограмма
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2025 снизился на 1,7%
    27.08.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в июле 2025 в деталях
    26.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 снизился на 16%
    25.08.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июле 2025 в деталях
    25.08.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 34, 2025
    22.08.2025 Соотношение портфеля заказов к действующему флоту сбалансирует утилизация
    Госрегулирование Показать всё
    28.08.2025 Введен новый временный запрет на экспорт бензина
    27.08.2025 Продлено действие упрощенного порядка подтверждения соответствия ввозимой и выпускаемой продукции
    25.08.2025 Назначен начальник Сочинской таможни
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •