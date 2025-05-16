Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новые цифровые тренажеры в Учебном центре Волжского пароходства
16.05.2025

Новые цифровые тренажеры в Учебном центре Волжского пароходства

    • Новые цифровые тренажеры в Учебном центре Волжского пароходстваУчебно-тренажерный центр морской подготовки Волжского пароходства запустил в работу навигационный тренажерный комплекс Navigator Pro 6000 и тренажер глобальной морской системы связи при бедствии COMM PRO 6000.

    Как сообщили SeaNews в компании, проходить подготовку на новом оборудовании, вошедшим в комплект оснащения, включающий уже более 10 тренажеров и систем, будут сотрудники Волжского пароходства, а также представители других судоходных компаний и образовательных организаций.

    В торжественном открытии тренажеров приняли участие руководитель Нижегородского филиала Российского морского регистра судоходства Сергей Коновалов, руководитель Верхне-Волжского филиала Российского классификационного общества Алексей Соловьев, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Рустам Досаев и представители Волжского пароходства: капитан дальнего плавания, капитан всех групп судов речного флота, заслуженный работник транспорта Российской Федерации, член Совета директоров Волжского пароходства Александр Шишкин, директор Учебно-тренажерного центра морской подготовки (УТЦ) Виктор Коновалов, директор по безопасности судоходства Андрей Самовик, директор по работе с персоналом Анастасия Царская.

    Новые цифровые тренажеры в Учебном центре Волжского пароходства

    Новые тренажеры повышают реалистичность тренировок, знакомят с работой на передовых системах навигации и связи. На симуляторах можно совершенствовать навыки маневрирования на реке и в море, а также моделировать различные сценарии, в том числе воспроизводить аварийные ситуации. Это поможет сотрудникам плавсостава принимать верные решения в сложных обстоятельствах.

    «Новый комплекс оснащен программным обеспечением российского производства и полностью имитирует капитанский мостик с углом обзора 270 градусов. За счет этого на симуляторе можно учиться полностью контролировать ситуацию как впереди судна, так и по бортам. Мы стараемся, чтобы обучение судовождению, эксплуатации бортовых систем и управлению флотом у нас проходило в формате, максимально приближенном к реальным условиям. Благодаря этому вся система подготовки моряков в Волжском пароходстве соответствует высоким стандартам качества, а также способствует повышению безопасности мореплавания», – отметил директор УТЦ Виктор Коновалов.

    Оборудование имеет лицензию Федерального агентства морского и речного транспорта и соответствует всем требованиям Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (Кодекс ПДНВ).

    Фото: Волжское пароходство


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.03.2025
    Борремфлот завершает модернизацию слипового оборудования
    Первое судно на обновленном слипе Г-300 планируется поднять уже в июне.
    БорремфлотВолжское пароходствоМодернизацияСудоремонт
    0
    24.03.2025
    Волжское пароходство открыло навигацию
    В Волго-Донском бассейне внутренних водных путей
    Волжское пароходствоНавигацияРечные перевозки
    0
    25.04.2025
    Первый рейс нового сухогруза Волжского пароходства
    Новый сухогруз Волжского пароходства «Леонид Багров» отправился в первый рейс после погрузки пшеницей из Ростовского мультимодального порта.
    Волжское пароходствоНовостройПервый рейсСухогруз
    0
    26.03.2025
    День открытых дверей в Макаровке
    Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова приглашает 30 марта 2025 года на День открытых дверей.
    День открытых дверейМакаровкаОбразование
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.05.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    16.05.2025 FESCO доставила первую партию семян подсолнечника из Китая в Екатеринбург
    16.05.2025 Первый контейнерный поезд длиной 100 условных вагонов с ТЛЦ «Южный Порт»
    16.05.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 20 неделя 2025
    14.05.2025 «МТК «Север – Юг: все двигается усилиями энтузиастов»
    14.05.2025 Контейнерооборот лидеров, 4 месяца 2025
    Госрегулирование Показать всё
    16.05.2025 Назначение в ФТС
    16.05.2025 Россия и Иран начали изыскания в рамках проекта строительства жд линии Решт – Астара
    15.05.2025 Запущен эксперимент по цифровизации перевозок зерна
    15.05.2025 ЕАЭС и Монголия завершили переговоры по временному торговому соглашению
    15.05.2025 Вступило в силу полноформатное соглашение о свободной торговле ЕАЭС – Иран
    13.05.2025 Назначен первый заместитель начальника ГУТКПВТ ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •