Новые цифровые тренажеры в Учебном центре Волжского пароходства

Учебно-тренажерный центр морской подготовки Волжского пароходства запустил в работу навигационный тренажерный комплекс Navigator Pro 6000 и тренажер глобальной морской системы связи при бедствии COMM PRO 6000.

Как сообщили SeaNews в компании, проходить подготовку на новом оборудовании, вошедшим в комплект оснащения, включающий уже более 10 тренажеров и систем, будут сотрудники Волжского пароходства, а также представители других судоходных компаний и образовательных организаций.

В торжественном открытии тренажеров приняли участие руководитель Нижегородского филиала Российского морского регистра судоходства Сергей Коновалов, руководитель Верхне-Волжского филиала Российского классификационного общества Алексей Соловьев, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по транспорту и дорожному хозяйству Рустам Досаев и представители Волжского пароходства: капитан дальнего плавания, капитан всех групп судов речного флота, заслуженный работник транспорта Российской Федерации, член Совета директоров Волжского пароходства Александр Шишкин, директор Учебно-тренажерного центра морской подготовки (УТЦ) Виктор Коновалов, директор по безопасности судоходства Андрей Самовик, директор по работе с персоналом Анастасия Царская.

Новые тренажеры повышают реалистичность тренировок, знакомят с работой на передовых системах навигации и связи. На симуляторах можно совершенствовать навыки маневрирования на реке и в море, а также моделировать различные сценарии, в том числе воспроизводить аварийные ситуации. Это поможет сотрудникам плавсостава принимать верные решения в сложных обстоятельствах.

«Новый комплекс оснащен программным обеспечением российского производства и полностью имитирует капитанский мостик с углом обзора 270 градусов. За счет этого на симуляторе можно учиться полностью контролировать ситуацию как впереди судна, так и по бортам. Мы стараемся, чтобы обучение судовождению, эксплуатации бортовых систем и управлению флотом у нас проходило в формате, максимально приближенном к реальным условиям. Благодаря этому вся система подготовки моряков в Волжском пароходстве соответствует высоким стандартам качества, а также способствует повышению безопасности мореплавания», – отметил директор УТЦ Виктор Коновалов.

Оборудование имеет лицензию Федерального агентства морского и речного транспорта и соответствует всем требованиям Кодекса по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (Кодекс ПДНВ).

Фото: Волжское пароходство