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04.08.2025

«Дальтрансуголь» увеличил перерабатывающую способность терминала

    • «Дальтрансуголь» и Дальневосточный территориальный центр фирменного транспортного обслуживания РЖД подписали соглашение, которое позволяет терминалу обрабатывать 1 248 вагонов в сутки, сообщили SeaNews в «Дальтрансугле». В результате производственная мощность терминала выросла на 37%, с 24 млн до 32,8 млн тонн груза в год. Соглашение стало завершением выполнения первого этапа Комплексной инвестиционной программы расширения мощности «Дальтрансугля» до 40 млн тонн (КИП-40).

    Инвестиционный проект «Дальтрансугля» является частью общей государственной программы развития Восточного полигона. В рамках реализации первого этапа морской терминал выполнил работы по расширению собственной железнодорожной инфраструктуры, модернизировал инженерные коммуникации и улучшил технологические процессы. Совместно с Дальневосточной железной дорогой был введен в эксплуатацию участок железной дороги, дополнительно соединивший терминал с главной магистралью. Работы выполнены в течение 2023-2025 годов, инвестиции составили 12,2 млрд рублей.

    Компания вкладывает собственные средства и получает государственную инвестиционную поддержку Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) как резидент особой экономической зоны «Свободный порт Владивосток», пояснили в «Дальтрансугле».

    «Выполнение этапа КИП-40 означает расширение возможностей текущей деятельности. Мы считаем, что построенная инфраструктура должна сразу же включаться в работу, чтобы все видели эффект от вложенных средств. Увеличение производственной мощности позволяет нам выстраивать долгосрочные отношения с клиентами с учетом новых возможностей. В этом году объемы погрузки заметно вырастут, очень надеемся, что позитивный тренд сохранится и дальше», – рассказал директор «Дальтрансугля» Владимир Долгополов.

    Второй этап КИП-40 будет завершен до конца 2027 года. В настоящее время продолжаются работы на 14 объектах терминала, а также выполняется заказ ДТУ на изготовление основного производственного оборудования. Среди главных строек – вагоноопрокидователь на три вагона, две пересыпные станции, вагоноразмораживающее устройство и новые тоннели конвейерных линий.

    «Вместе с выполнением масштабных строительных работ, терминал остается одним из лидеров в экспорте энергетического угля. По итогам семи месяцев 2025 года ДТУ увеличил объем обработки грузов на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это лучшая динамика среди всех морских портов страны», – подчеркнули в компании.

    Фото: «Дальтрансуголь»


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