«Дальтрансуголь» рассчитывает увеличить перевалку на 30%

По итогам августа объем обработанных грузов морского терминала «Дальтрансуголь» составил 1,9 млн тонн, что на 50% больше аналогичного периода прошлого года. Подобная динамика сохраняется второй месяц подряд, что позволяет загрузить перевалочные мощности почти на 70%, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на исполнительного директора терминала Владимира Долгополова.

«Синхронизированное с РЖД расширение железнодорожной инфраструктуры магистральной и портовой сети безусловно положительно сказалось на росте наших производственных показателей», – отметил он.

В июне этого года «Дальтрансуголь» очередной этап комплексной инвестиционной программы, позволившей расширить мощность терминала до 32,8 млн тонн груза в год. Соответствующее соглашение было подписано с РЖД, что позволило терминалу принимать и обрабатывать до 1 248 полувагонов в сутки. Уже по итогам июля «Дальтрансуголь» смог принять и обработать 2 млн тонн груза.

В настоящее время продолжается работа в рамках следующего этапа инвестиционного проекта. Строительство идет на 14 объектах, среди них ключевое значение имеют новый трехвагонный опрокидователь, две пересыпные станции, устройство разморозки одновременно 27 полувагонов, а также конвейерные погрузочные линии. Одновременно идет изготовление заказанного терминалом технологического оборудования.

Завершение работ намечено на конец 2027 года, после чего максимальная перевалочная мощность составит 40 млн тонн. Инвестиции «Дальтрансуголя» на первом этапе составили 12,2 млрд рублей, на втором – 16,5 млрд рублей.

Увеличение мощности позволит не только нарастить экспорт энергетического и металлургического угля в страны АТР – а «Дальтрансуголь» обрабатывает до трети всего экспорта угля в Восточном направлении, но и создать новые рабочие места, стимулировать средний и малый бизнес Ванинско-Совгаванского транспортного узла, отметили в компании.

Фото: «Дальтрансуголь»