Второй ветрозащитный экран на «Дальтрансугле»

«Дальтрансуголь» после возведения фундамента второго ветрозащитного экрана начал монтаж его вертикальных стоек и соединительных связей, сообщили SeaNews в компании. Высота каждой стойки – 25 метров, а вес – 6 тонн. Опорные металлоконструкции общим весом 1 500 тонн обеспечат устойчивость ветрозащитного экрана к климатическим нагрузкам.

Крупноузловую сборку каждой металлической опоры специалисты выполняют сначала на земле — в горизонтальном положении. Затем поднимают ее краном, и на весу анкерными болтами крепят к фундаменту. Уже смонтировано 12 стоек. Использовано 70 тонн металлоконструкций. В монтаже задействовано 25 специалистов и 7 единиц спецтехники.

«У второго ветрозащитного экрана большая металлоемкость – 1 500 тонн, то есть металлокаркас очень тяжелый. За счет этого он будет способен выдерживать большие ветровые нагрузки. Помимо этого, усиливает устойчивость массивный железобетонный фундамент. Поэтому проект уникальный. Второго такого в России нет, потому что он создан под наши климатические условия», – начальник отдела капитального строительства «Дальтрансугля» Диана Калабина.

Каждый этап возведения ветрозащитного экрана лично принимает директор по капитальному строительству «Дальтрансугля» Андрей Данилин. Сейчас работы выполнены на 40%. Завершить строительство планируется к концу 2025 года.

В прошлом году «Дальтрансуголь» ввел в эксплуатацию первый ветрозащитный экран протяженностью 855 метров и высотой 25 метров. Протяженность второго экрана составит 822 метра. Он усилит защиту ближайшего от порта поселка Токи и акваторию от угольной пыли. В будущем «Дальтрансуголь» планирует построить третий и четвертый экраны. Протяженность всех четырех конструкций составит 2,5 тыс. метров.

Фото: АО «Дальтрансуголь»