Дальтрансуголь запустил бетонный завод

Дальтрансуголь построил и ввел в эксплуатацию новый бетонный завод рядом с терминалом для бетонирования фундаментов и стен вагоноопрокидывателя на три вагона, пересыпной станции и трех эстакад, сообщили SeaNews в компании. Строительство этих объектов идет в рамках второго этапа инвестпрограммы, направленной на увеличение перерабатывающей способности терминала до 40 млн тонн угля в год. Завод производительностью 80 кубических метров в час компенсирует отсутствие в Ванинском районе предприятий с соответствующей мощностью.

Бетоносмесительный завод построен с привлечением подрядной компании «ТеплоХимМонтаж» (г. Старый Оскол), которая специализируется на возведении крупных промышленных объектов. Она же выполняет работы по производству бетона. Сейчас выработка строительной смеси идет в круглосуточном режиме, в процессе задействовано 10 человек и 4 единицы спецтехники. Завод будет работать круглогодично, наращивая объемы в пиковые строительные периоды.

Стационарный бетоносмеситель вмещает до 2 кубических метров раствора. В его состав входят вода, песок, щебень, цемент. Дозировка строго соответствует стандартам. В основном это бетон В25 F150 W6. Зимой дополнительно будут использоваться специальные добавки для придания строительной смеси противоморозных пластифицирующих свойств и ускорения твердения компонентов.

Прочность производимого материала контролирует специализированная аттестованная строительная лаборатория. Она проверяет бетон на разрушение, морозостойкость и водонепроницаемость, а также следит за качеством поступающего сырья.

Решение о строительстве бетонного завода на территории терминала было принято в связи с ростом потребностей в строительных смесях для объектов инвестпрограммы, которая сейчас вошла в активную фазу. Ближайшие действующие предприятия на территории Ванинского района не покрывали возникшую потребность, тогда как бетонирование крупных конструкций должно производиться непрерывно.

Дальтрансуголь продолжает реализацию второго этапа инвестпрограммы. На данном этапе строительства на 14 объектах новой инфраструктуры идут работы по бетонированию фундаментов основания. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

Фото: пресс-служба АО «Дальтрансуголь»