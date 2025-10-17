Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Дальтрансуголь запустил бетонный завод
17.10.2025

Дальтрансуголь запустил бетонный завод

    • Дальтрансуголь запустил бетонный заводДальтрансуголь построил и ввел в эксплуатацию новый бетонный завод рядом с терминалом для бетонирования фундаментов и стен вагоноопрокидывателя на три вагона, пересыпной станции и трех эстакад, сообщили SeaNews в компании. Строительство этих объектов идет в рамках второго этапа инвестпрограммы, направленной на увеличение перерабатывающей способности терминала до 40 млн тонн угля в год. Завод производительностью 80 кубических метров в час компенсирует отсутствие в Ванинском районе предприятий с соответствующей мощностью.

    Бетоносмесительный завод построен с привлечением подрядной компании «ТеплоХимМонтаж» (г. Старый Оскол), которая специализируется на возведении крупных промышленных объектов. Она же выполняет работы по производству бетона. Сейчас выработка строительной смеси идет в круглосуточном режиме, в процессе задействовано 10 человек и 4 единицы спецтехники. Завод будет работать круглогодично, наращивая объемы в пиковые строительные периоды.

    Стационарный бетоносмеситель вмещает до 2 кубических метров раствора. В его состав входят вода, песок, щебень, цемент. Дозировка строго соответствует стандартам. В основном это бетон В25 F150 W6. Зимой дополнительно будут использоваться специальные добавки для придания строительной смеси противоморозных пластифицирующих свойств и ускорения твердения компонентов.

    Дальтрансуголь запустил бетонный завод

    Прочность производимого материала контролирует специализированная аттестованная строительная лаборатория. Она проверяет бетон на разрушение, морозостойкость и водонепроницаемость, а также следит за качеством поступающего сырья.

    Решение о строительстве бетонного завода на территории терминала было принято в связи с ростом потребностей в строительных смесях для объектов инвестпрограммы, которая сейчас вошла в активную фазу. Ближайшие действующие предприятия на территории Ванинского района не покрывали возникшую потребность, тогда как бетонирование крупных конструкций должно производиться непрерывно.

    Дальтрансуголь продолжает реализацию второго этапа инвестпрограммы. На данном этапе строительства на 14 объектах новой инфраструктуры идут работы по бетонированию фундаментов основания. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец 2027 года.

    Фото: пресс-служба АО «Дальтрансуголь»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.08.2025
    500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    Реализация национальной морской политики в Азово-Черноморском бассейне стала предметом обсуждения на совещании в Новороссийске
    Азово-Черноморский бассейнИнфраструктураПортыФинансирование
    0
    01.09.2025
    «Дальтрансуголь» рассчитывает увеличить перевалку на 30%
    По итогам 2025 года
    ДальтрансугольИнвестпроектПропускная способностьРасширение мощностей
    0
    27.03.2025
    Второй ветрозащитный экран на «Дальтрансугле»
    «Дальтрансуголь» приступил к монтажу металлокаркаса второго ветрозащитного экрана.
    Ветрозащитный экранДальтрансуголь
    0
    22.05.2025
    РЖД изучают возможности реализации проектов в Африке
    По строительству и модернизации железнодорожной инфраструктуры
    АфрикаИнфраструктураПроектыРЖД
    0
    14.10.2025
    Основные сооружения Багаевского гидроузла готовятся к вводу во временную эксплуатацию
    Первые суда планируется провести через новый шлюз уже в ноябре этого года.
    Багаевский гидроузелИнфраструктураРечные перевозкиРострансмодернизация
    0
    22.07.2025
    В 2024 году мощности по перевалке зерна выросли примерно на 10 млн тонн
    Провозные возможности Азово-Черноморского и восточного направлений увеличатся на 50 млн тонн.
    ЗерноИнфраструктураПропускная способностьЭкспорт
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    17.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 42, 2025
    16.10.2025 Первый рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
    16.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 снизился на 11,4%
    15.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях
    15.10.2025 CMA CGM построит фидерные контейнеровозы в Индии
    13.10.2025 Новый жд сервис из Китая в Ульяновск
    Госрегулирование Показать всё
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    14.10.2025 90% транзитных деклараций автоматически регистрируются, 56% автоматически выпускаются
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    10.10.2025 Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
    06.10.2025 Назначен заместитель руководителя ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •