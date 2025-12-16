Терминал «Дальтрансуголь» теперь «Остерра»

Специализированный терминал «Остерра» (ранее «Дальтрансуголь») презентовал свой новый бренд – «Остерра. Порт Тихого океана».

«Ребрендинг символизирует масштаб и ориентированность компании на международные рынки страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Название «Остерра» — символическая отсылка к «восточной земле», подчеркивающая российскую идентичность и стратегическую роль терминала на Дальнем Востоке как ключевого элемента логистической цепочки, связывающей угольные месторождения России с рынками стран АТР, – пояснили в компании. – Обновлением бренда «Остерра» («Дальтрансуголь») «Портовый Альянс» завершает ребрендинговую компанию своих активов».

«2025 год стал временем производственных успехов и обновления. К концу года терминал увеличил грузооборот с 14,5 до 19,5 млн тонн и на треть нарастил экспорт добытого в Хабаровском крае энергетического угля», – отметил, подводя итоги года, исполнительный директор терминала Владимир Долгополов.

«План на 2026 год – амбициозный – более 23 млн тонн. Рост на 18%. То есть в 2026 году мы готовы побить свой уже имеющийся рекорд 2020 года по перевалке. Тогда он составлял 23,2 млн тонн. В 2025 году в наращивание мощностей терминала и модернизацию мы вложили свыше 16 млрд с учетом стоимости оборудования. Усилились со строительными компаниями по возведению вагоноопрокидывателя. Они идут по графику и даже с небольшим опережением», – подчеркнул В.Долгополов.

В 2026 году «Остерра» продолжит реализацию масштабной комплексной инвестиционной программы КИП-40, направленной на дальнейшее расширение мощностей терминала до 40 миллионов тонн в год. Объем инвестиций составит 16,5 млрд рублей. Как сообщили SeaNews в компании, в планах — продолжение строительства крупнейших объектов инвестпрограммы, в том числе уникального тройного вагоноопрокидывателя и вагоноразмораживателя, модернизация жд инфраструктуры, электрификация путей и повышение энергоэффективности, что позволит обеспечивать устойчивый рост экспорта и вклад в экономику Хабаровского края.

Фото: «Остерра»