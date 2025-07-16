«Дальтрансуголь» построит две пересыпные станции

Для реализации второго этапа инвестпрограммы по увеличению мощностей терминала до 40 млн тонн угля в год «Дальтрансуголь» возводит две новые пересыпные станции в дополнение к девяти действующим. Одна из них станет самой высокой — 34 метра. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в конце 2027 года, сообщили SeaNews в компании.

Под новые пересыпные станции «Дальтрансуголь» подготовил двухметровые котлованы, фундаменты площадью три тысячи квадратных метров и смонтировал 1,4 тысячи кубических метров железобетонных конструкций. Следующий этап — возведение каркаса зданий. Для этого потребуется тысяча тонн металла. На площадках работают 35 специалистов и пять единиц спецтехники.

«На одной пересыпной станции половина металлокаркаса уже готова, а на второй заканчиваем бетонирование фундамента, — рассказал Сергей Ерёмин, руководитель по строительству объектов комплексной инвестиционной программы «Дальтрансугля». — Впереди еще большой объем работ. После возведения каркасов приступим к инженерным коммуникациям, электричеству, внутренней и внешней отделке зданий, установке технологического оборудования. Ввод объектов в эксплуатацию планируем в конце 2027 года».

Пересыпные станции нужны для изменения направления движения груза по конвейерным линиям. Кроме этого, там будет установлено оборудование для отделения примесей металла от угля при помощи магнитных сепараторов, системы вакуумной уборки и аспирационные установки для эффективного сбора угольной пыли при пересыпных работах.

Для реализации второго этапа комплексной инвестиционной программы «Дальтрансуголь» строит целую инфраструктуру, которая будет способна увеличить объем перерабатывающей мощности терминала до 40 млн тонн угля в год. Среди 14 возводимых объектов программы: две пересыпные станции, вагоноопрокидыватель на три вагона, здания магнитов, дробильной и аспирационной установок, тоннель конвейерной линии и комплекс ремонтной зоны.

Фото: «Дальтрансуголь»