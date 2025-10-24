Информационно-аналитическое агентство
Канал им. Москвы реконструируют
24.10.2025

Канал им. Москвы реконструируют

    • Реконструкцию канала имени Москвы планируется начать в 2026 году. Как сообщает пресс-служба Минтранса, план работ обсудили на выездном совещании под председательством замминистра транспорта Валентина Иванова с участием представителей Росморречфлота и Ространсмодернизации.

    Километровый участок между шлюзами №7 и №8 модернизируют по нацпроекту «Эффективная транспортная система». Здесь планируется провести реконструкцию русла канала, подходов, палы и дамб, благоустроить прилегающую территорию. Это повысит надежность и безопасность судоходства.

    В настоящее время завершено обследование конструктивов, продолжаются изыскательские работы и разработка основных технических решений. В русле канала обновление будет проводиться в межнавигационный период и поэтому не отразится на судоходстве.

    Фото: Минтранс России


  •  




