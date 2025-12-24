Информационно-аналитическое агентство
Импорт орехов в Сибирь
24.12.2025

Первый этап дноуглубления на Багаевском гидроузле завершен

    • Первый этап дноуглубления на Багаевском гидроузле завершенЗавершен первый этап дноуглубительных работ на Багаевском гидроузле, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале.

    В нижнем бьефе извлечено 50 тыс. куб. м грунта. Работы проводили земснаряды «Донской-604» и новое судно «Леонид Свинарев».

    Целью является создание оперативных рейдов в нижнем бьефе Багаевского гидроузла и подготовка к навигации 2026 года.

    Работы завершены до установления ледостава, возобновление дноуглубления планируется в марте 2026 года.

    Фото: Росморречфлот


