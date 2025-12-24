Первый этап дноуглубления на Багаевском гидроузле завершен

Завершен первый этап дноуглубительных работ на Багаевском гидроузле, сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта в своем телеграм-канале.

В нижнем бьефе извлечено 50 тыс. куб. м грунта. Работы проводили земснаряды «Донской-604» и новое судно «Леонид Свинарев».

Целью является создание оперативных рейдов в нижнем бьефе Багаевского гидроузла и подготовка к навигации 2026 года.

Работы завершены до установления ледостава, возобновление дноуглубления планируется в марте 2026 года.

Фото: Росморречфлот