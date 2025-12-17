Ленское пароходство выполнило и перевыполнило

По итогам навигации 2025 года ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» перевыполнило план по объёму перевозок. Как сообщили SeaNews в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве, исполнение плана составило порядка 102%, а общий объём коммерческих грузов достиг 1 млн 257 тыс. тонн, что на 4% превышает показатель 2024 года.

В структуре перевозок 328 тыс. тонн пришлось на нефтеналивные грузы, около 929 тыс. тонн — на сухогрузы. Для выполнения навигационной программы в 2025 году было задействовано 207 единиц флота.

Выручка ПАО «ЛОРП» по итогам 2025 года оценивается в 10,1 млрд рублей, что на 9% выше уровня 2024 года. Себестоимость услуг составит порядка 8,7 млрд рублей. Совокупный экономический эффект от мероприятий по оптимизации затрат в 2025 году оценивается в 337 млн рублей.

Оценивая предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» за 2025 год, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев отметил: «Объём перевезённых грузов оказался выше, чем в 2024 году. Безусловно, год был далеко не простым для компании, и погодные условия также были достаточно сложными. Возникало много проблем с оплатой грузоперевозок со стороны наших компаний, в первую очередь жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому считаю, что в целом главная задача выполнена — всё, что необходимо было перевезти, перевезено. При этом дальнейшая работа должна быть направлена на улучшение финансово-экономических показателей».

По слова генерального директора ПАО «ЛОРП» Сергея Ларионова, предварительный прогноз финансово-хозяйственной деятельности пароходства на 2026 год по оптимистическому варианту при нормальных условиях судоходства предусматривает грузооборот 930 млн тонно-километров с ростом на 9%, объём перевозок 1,325 млн тонн с ростом на 5%, выручку от всех видов деятельности 11,060 млн рублей без учёта НДС с ростом на 9%.

А.Николаев поручил правительству республики и профильным министерствам ускорить работу по выстраиванию расчётной дисциплины со стороны основных заказчиков предприятия. Своевременное исполнение обязательств, подчеркнул он, важно для того, чтобы предприятие получало необходимые ресурсы для стабильной подготовки к навигации и выполнения северного завоза.

Фото: Саргын Скрябин, ЯСИА