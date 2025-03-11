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Логистические итоги и прогнозы - 5
11.03.2025

Логистические итоги и прогнозы — 5

    • 2024 год оказался для российских экспортеров сырья значительно успешнее 2023 года. Такое мнение высказал, комментируя итоги года, основатель компании AK Shipbrokers Андрей Кипоренко. Как, по его прогнозам, будет развиваться ситуация на рынке в краткосрочной перспективе, читайте ниже.

    Логистические итоги и прогнозы - 52024 год оказался значительно успешнее 2023 года для российских экспортеров сырья. Несмотря на сохраняющееся санкционное давление, низкие ставки на мировом рынке фрахта способствовали увеличению объемов экспортных поставок. Ключевой тренд – усиление сегментации рынка перевозок. Наблюдается значительное расширение присутствия китайских судовладельцев на российском рынке, что позитивно влияет на логистику и снижает риски

    Прогнозирование ситуации на 2025 год во многом зависит от геополитических факторов и, прежде всего, от политики нового президента США в отношении торговых отношений с Китаем. Хотя мы не ожидаем резких потрясений, наблюдается частичная диверсификация китайского экспорта. Активное развитие торговых связей Китая с Африкой и Турцией создает благоприятные условия для российских экспортеров.

    Морские индексы демонстрируют разнонаправленную динамику в различных сегментах. Вероятен рост стоимости перевозок к маю 2025 года на 10-15% от текущих уровней. Интересно отметить противоречивую ситуацию: на Дальнем Востоке наблюдается рост ставок на суда типа Handysize, в то время как в Черном и Средиземном морях после кратковременного повышения, связанного с открытием Китая, заметно снижение ставок. Это указывает на необходимость более детального анализа региональных особенностей рынка.

    Дальнейшие прогнозы потребуют мониторинга геополитической ситуации и тщательного отслеживания динамики морских индексов в различных сегментах.

    Фото: AK Shipbrokers, Shipspotting / Kasper from Finland

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


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