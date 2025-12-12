Информационно-аналитическое агентство
Импорт бананов в Томскую область
12.12.2025

Спад на китайском направлении и рост каботажа на Балтике

    • О главных тенденциях на рынке контейнерных перевозок и факторах, которыми они обусловлены, а также об ожиданиях на ближайшую перспективу рассказывает Николай Ольшанский, генеральный директор ModernWay.

    Спад на китайском направлении и рост каботажа на БалтикеРынок контейнерных перевозок на ключевом для нашей компании направлении Китай – Россия – Китай столкнулся в 2025 году с ощутимым спадом. Это наиболее заметно в сегменте импорта из КНР, где объемы транспортировок грузов через сухопутные погранпереходы и дальневосточные порты сократились, по нашим оценкам, на 15-20%. Основная причина – макроэкономическое давление: высокая ключевая ставка и общее охлаждение деловой активности.

    Этот спад проявляется в снижении объема перевозок у наших клиентов из строительной, автомобильной отраслей и сегмента потребительских товаров, а также в исчезновении ставших уже привычными очередей под погрузку в портах Дальнего Востока в пиковые сезоны – их не было летом, нет и сейчас в предновогодний период.

    Динамика ставок фрахта через порты Дальнего Востока также была неустойчивой: заметное падение в первой половине года на фоне низкого спроса сменилось всплеском в третьем квартале после ухода с рынка морского перевозчика SeaStar/STF Shipping. Однако этот рост оказался краткосрочным – уже к ноябрю цены вновь пошли вниз, хотя и не опустились до минимума первого полугодия. Дополнительным ограничивающим фактором для увеличения объема железнодорожных контейнерных перевозок стало повышение тарифа РЖД на 10% с 1 декабря. На этом фоне заметным исключением выглядит каботаж, особенно в балтийских портах, который остается одним из немногих растущих сегментов логистики.

    Аналогичная картина наблюдается и на маршрутах через сухопутные погранпереходы. Единственным фактором, оказавшим влияние на увеличение тарифов, стали очереди на границе Китая и Казахстана, возникшие из-за усиления борьбы с «серым» импортом. Это привело к умеренному росту ставок.

    Формировать прогнозы на следующий год в таких условиях крайне сложно – слишком многое будет зависеть от общей макроэкономической динамики. Пока же мы исходим из того, что текущие тенденции сохранятся в ближайшей перспективе.

    Фото: ModernWay

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


