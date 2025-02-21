Логистические итоги и прогнозы — 2

В этом году темпы роста рынка логистики, вероятно, несколько замедлятся. Почему – объясняет Алексей Мисаилов, директор по развитию FM Logistic в России.

Прошлый год стал непростым для всех видов логистики. В складском сегменте продолжили бороться с главной проблемой: нехваткой площадей и сотрудников. Свободные помещения все еще остаются в остром дефиците, при этом тарифы на хранение на складах класса А выросли на 35-50%. Все это происходит на фоне удорожания рабочей силы: в результате борьбы за человеческие ресурсы для обработки заказов ставка за 1 человеко-час увеличилась до 600 рублей.

Для внутрироссийской транспортной логистики год прошел без особых потрясений. Появился тренд на сокращение объемов отгрузок со стороны производителей и дистрибьюторов. Снижение спроса на потребление сдерживало рост тарифов на фоне удорожания предоставления самих транспортных сервисов. Увеличение стоимости запчастей, высокая ставка ЦБ, дефицит механиков и водителей стали причиной повышения затрат на ФОТ.

Международная логистика, как и ранее, продолжила испытывать давление санкций. Так, снижение объемов грузоперевозок из Европы составило 10% по сравнению с 2023 годом. Но, тем не менее, в пунктах пропуска Европа-ЕАЭС все равно образовывались очереди в связи с усилением контроля. Меньшая оборачиваемость транспортных средств удерживала тарифы на стабильно высоком уровне: 5-6 тыс. евро за 1 транспортное средство из Центральной Европы.

На Востоке логисты также испытывали трудности: наблюдались сложности с вывозом контейнеров из дальневосточных портов и с приграничных ж/д терминалов. Это спровоцировало увеличение спроса на автомобильные грузоперевозки: их доля выросла на 30%. Тарифы повысились, но сервис при этом стал более стабильным. В доставке контейнеров сервисами deep sea с прямыми судозаходами в порты РФ тоже произошли значительные улучшения.

В этом году, вероятно, темпы роста рынка логистики несколько замедлятся. Уже сегодня мы отмечаем снижение спроса на логистические сервисы со стороны производителей и дистрибьюторов. Особенно ярко это выражается в сегменте внутрироссийских перевозок. Дисбаланс спроса и предложения, безусловно, должен привести к снижению тарифов на перевозки. Однако на фоне роста стоимости владения транспортными средствами в связи с высокими ставками на заемные средства и дорогим содержанием парка машин есть риск остановки небольших предприятий. Это может стать причиной значительных трансформаций на рынке и откату к прежнему уровню ставок.

Рынок международных перевозок продолжит испытывать влияние внешних факторов. Чем труднее будет пересекать границы, проводить оплату за рубеж, тем сложнее будет логистика. Согласно нашим прогнозам, доля автоперевозок из Китая будет увеличиваться при одновременном снижении тарифов на этом направлении благодаря притоку большого числа импортеров.

На рынке складской логистики глобальных изменений, скорее всего, не произойдет. Компании, которые смогли автоматизировать процессы обработки, окажутся в более выгодном положении, поскольку так они смогут контролировать повышение стоимости операционного персонала.

Фото: FM Logistic

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