Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Разработчики предупреждают: искусственный интеллект ошибается
16.10.2025

Разработчики предупреждают: искусственный интеллект ошибается

    • Одним из основных драйверов, которые ускоряют внедрение IT в логистике, является государство. Такое мнение высказал, выступая на прошедшей недавно в Петербурге логистической конференции #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ, Максим Тарасов, генеральный директор компании RooteOptics, специализирующейся на разработке цифровых решений для логистики. «Это создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы, о которой все сейчас говорят, это цифровизация электронного документооборота – та самая ГИС ЭПД, государство активно развивает цифровой канал взаимодействия».

    Второй драйвер – это то, что технологии становятся дешевле, а их внедрение проще, они более понятны.

    Третий фактор — это увеличение стоимости сотрудников, повышение уровня заработной платы, на что влияет дефицит кадров. «Зарплаты растут, это давит на операционные издержки и стимулирует компании к тому, чтобы продолжать автоматизировать свой бизнес».

    «И четвертая история, – продолжил М.Тарасов, – мы живем в неопределенное время, нужно быстро адаптироваться к изменениям. И здесь тоже некоторые цифровые инструменты могут быть полезны».

    С 1 сентября 2026 года, напомнил он, обмен электронными перевозочными документами будет обязателен для отдельных отраслей и сегментов логистики, для отдельных видов перевозок. И об этом лучше подумать заранее, чтобы не столкнуться с операционным коллапсом, когда при внедрении новых технологий нужно будет перестраивать процесс, а время будет ограничено.

    «Когда заработает национальная цифровая транспортно-логистическая платформа – это перспектива 5 лет, разрыв между цифровыми компаниями и теми, кто не цифровизировался, будет увеличиваться, – предупредил М.Тарасов. – Потому что те, кто цифровизируется, будут пользоваться преимуществами и новыми возможностями, которые дает НЦТЛП».

    Говоря о трендах в цифровизации логистики, М.Тарасов упомянул компьютерное зрение, роботизацию, интернет вещей, беспилотные средства доставки, цифровые двойники. «Но сейчас в нашем понимании на первое место выходит искусственный интеллект и создание различных цифровых платформ, которые позволят участникам рынка логистики между собой коммуницировать».

    Для искусственного интеллекта, считает он, в логистике существует очень много применений. Некоторые из них уже реализуются, в частности, распознавание документов (computer vision) как подчасть искусственного интеллекта. «Но есть и дополнительные. Первое — это визуальный контроль: можно контролировать состояние контейнеров, грузов, платформ, колесных пар и так далее. Второе — это прогнозирование. С помощью ИИ можно определить, оценить, спрогнозировать нагрузку, загруженность складов, нагрузки на какие-то конкретные линии перевозок и так далее. Третье, это ML-оптимизация, новые алгоритмы на базе ML могут позволить более качественно управлять, например, расстановкой товаров на складе, контейнерными площадками, расстановкой контейнеров на поездах и так далее. И последнее, но не менее важное, это чат-боты. Они позволяют автоматизировать много рутинных запросов, которые исходят от клиентов и подрядчиков».

    При этом, подчеркнул М.Тарасов, при внедрении важно помнить, что искусственный интеллект ошибается. Нужно его контролировать, нельзя делегировать ему полностью принятие решений.

    Фото: ИАА SeaNews


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    18.07.2025
    Наработки по цифровой трансформации судостроения от КБ «Алмаз»
    Конструкторское бюро ОСК «Алмаз» представило свои наработки по проекту цифровой трансформации судостроения.
    Алмазконструкторское бюроОСКСудостроение
    0
    25.06.2025
    РЖД создают цифровую станцию
    РЖД запустят первую полностью цифровую железнодорожную станцию в 2026 году.
    РЖДЦифровая станцияЦифровизацияЧелябинск
    0
    21.03.2025
    Российские и китайские логисты обсудили будущее развитие контейнерного рынка
    На логистической конференции #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ более 300 делегатов из России и Китая поделились опытом и проблемами в организации контейнерных грузоперевозок
    #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИКонтейнерные перевозкиКонференция
    0
    27.02.2025
    Логистические итоги и прогнозы — 3
    Мы ожидаем дальнейшего уменьшения ставок еще на 10-15%.
    Shuttle LogisticИтогиЛогистикаПрогнозы
    0
    28.02.2025
    Логистические итоги и прогнозы — 4
    Инфраструктурные ограничения, особенно на Восточном полигоне, не позволят значительно нарастить объем экспорта, а сложности с платежами ограничат рост импортных поставок.
    ModernWayИтогиЛогистикаПрогнозы
    0
    04.07.2025
    В России появится «Цифровая Река»
    Разработана концепция единой цифровой системы для всех участников грузовых перевозок внутренним водным транспортом.
    РечводпутьРечные перевозкиРосморречфлотЦифровизация
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    16.10.2025 Первый рейс из Китая в Европу прошел по Севморпути
    16.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 снизился на 11,4%
    15.10.2025 Контейнерооборот российских портов в сентябре 2025 в деталях
    15.10.2025 CMA CGM построит фидерные контейнеровозы в Индии
    13.10.2025 Новый жд сервис из Китая в Ульяновск
    13.10.2025 Контейнерооборот портов Китая в январе-августе 2025
    Госрегулирование Показать всё
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    14.10.2025 Утверждена дорожная карта вывода на дороги беспилотного транспорта
    14.10.2025 90% транзитных деклараций автоматически регистрируются, 56% автоматически выпускаются
    13.10.2025 Кадровые изменения в руководстве Минтранса
    10.10.2025 Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
    06.10.2025 Назначен заместитель руководителя ФТС
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •