Разработчики предупреждают: искусственный интеллект ошибается

Одним из основных драйверов, которые ускоряют внедрение IT в логистике, является государство. Такое мнение высказал, выступая на прошедшей недавно в Петербурге логистической конференции #ЗАКОНТЕЙНЕРАМИ, Максим Тарасов, генеральный директор компании RooteOptics, специализирующейся на разработке цифровых решений для логистики. «Это создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы, о которой все сейчас говорят, это цифровизация электронного документооборота – та самая ГИС ЭПД, государство активно развивает цифровой канал взаимодействия».

Второй драйвер – это то, что технологии становятся дешевле, а их внедрение проще, они более понятны.

Третий фактор — это увеличение стоимости сотрудников, повышение уровня заработной платы, на что влияет дефицит кадров. «Зарплаты растут, это давит на операционные издержки и стимулирует компании к тому, чтобы продолжать автоматизировать свой бизнес».

«И четвертая история, – продолжил М.Тарасов, – мы живем в неопределенное время, нужно быстро адаптироваться к изменениям. И здесь тоже некоторые цифровые инструменты могут быть полезны».

С 1 сентября 2026 года, напомнил он, обмен электронными перевозочными документами будет обязателен для отдельных отраслей и сегментов логистики, для отдельных видов перевозок. И об этом лучше подумать заранее, чтобы не столкнуться с операционным коллапсом, когда при внедрении новых технологий нужно будет перестраивать процесс, а время будет ограничено.

«Когда заработает национальная цифровая транспортно-логистическая платформа – это перспектива 5 лет, разрыв между цифровыми компаниями и теми, кто не цифровизировался, будет увеличиваться, – предупредил М.Тарасов. – Потому что те, кто цифровизируется, будут пользоваться преимуществами и новыми возможностями, которые дает НЦТЛП».

Говоря о трендах в цифровизации логистики, М.Тарасов упомянул компьютерное зрение, роботизацию, интернет вещей, беспилотные средства доставки, цифровые двойники. «Но сейчас в нашем понимании на первое место выходит искусственный интеллект и создание различных цифровых платформ, которые позволят участникам рынка логистики между собой коммуницировать».

Для искусственного интеллекта, считает он, в логистике существует очень много применений. Некоторые из них уже реализуются, в частности, распознавание документов (computer vision) как подчасть искусственного интеллекта. «Но есть и дополнительные. Первое — это визуальный контроль: можно контролировать состояние контейнеров, грузов, платформ, колесных пар и так далее. Второе — это прогнозирование. С помощью ИИ можно определить, оценить, спрогнозировать нагрузку, загруженность складов, нагрузки на какие-то конкретные линии перевозок и так далее. Третье, это ML-оптимизация, новые алгоритмы на базе ML могут позволить более качественно управлять, например, расстановкой товаров на складе, контейнерными площадками, расстановкой контейнеров на поездах и так далее. И последнее, но не менее важное, это чат-боты. Они позволяют автоматизировать много рутинных запросов, которые исходят от клиентов и подрядчиков».

При этом, подчеркнул М.Тарасов, при внедрении важно помнить, что искусственный интеллект ошибается. Нужно его контролировать, нельзя делегировать ему полностью принятие решений.

