О зрелости цифровых решений на жд транспорте

Уровень зрелости российских цифровых решений на железнодорожном транспорте и в логистике достигает 89%. Как сообщает РЖД в своем телеграм-аккаунте, об этом на сессии ПМЭФ-2025 «Новые модели технологических альянсов в странах БРИКС: лучшие практики» заявил замглавы РЖД Евгений Чаркин.

«Россия – одна из тех стран, которая, помимо школы математики высокого уровня, обладает собственной цифровой экосистемой. У нас создан очень хороший механизм индустриальных центров компетенций — он дал взрывной рост импортозамещению в отраслях. Мы не только имеем возможность быть технологически независимыми, но и можем делиться своими наработками с нашими партнёрами, и в этом наша миссия», — считает Е.Чаркин.

Он рассказал, что система управления пассажирскими перевозками «Экспресс. Новое поколение» и система подготовки и оформления перевозочных документов ЭТРАН, которые входят в экспортный портфель РЖД, по своему функционалу не имеют аналогов на мировом рынке. Всего в экспортный портфель компании сегодня включены 16 готовых ИТ-проектов, а также 8 сервисов и услуг.

Для того чтобы оказывать сквозную цифровую логистическую услугу на качественно высоком уровне, участники транспортного процесса обязаны обмениваться данными и иметь равный уровень цифровизации. В качестве примера Е.Чаркин привёл проект ИНТЕРТРАН, в рамках которого РЖД смогли на 4 суток ускорить процессы прохождения грузов при транзитных перевозках.

Фото: РЖД