Жд перевозки через погранпереходы с Китаем, 9 месяцев 2025

По данным РЖД, которые компания приводит в своем телеграм-канале, перевозки в экспортно-импортном сообщении через погранпереходы с Китаем по итогам 9 месяцев этого года сократились к показателю аналогичного периода прошлого года на 1%.

В январе-сентябре 2025 года в обоих направлениях железнодорожным транспортом было перевезено 30,4 млн тонн грузов. Экспорт остался на уровне прошлого года, составив 28,6 млн тонн.

Через погранпереход Забайкальск – Маньчжурия на экспорт было отправлено 15,3 млн тонн экспортных грузов (+0,2%), в том числе 4,4 млн тонн угля (-21,7%), 3,5 млн тонн железной руды (-4%), 1,9 млн тонн лесных грузов (+1,4%) и 1,4 млн тонн бумаги (+31,2%).

Через Гродеково – Суйфэньхэ прошло 6,4 млн тонн (+1,7%), в том числе 3,3 млн тонн угля (+14,2%), 1,4 млн тонн железной руды (рост в 1,7 раза) и 1,4 млн тонн лесных грузов (-27%).

Экспортные перевозки через Нижнеленинское – Тунцзян составили 4,8 млн тонн (+18,2%), в том числе 3,1 млн тонн угля (+12,8%) и 1,6 млн тонн железной руды (+30,7%).

Через Камышовую – Хуньчунь отправили 1,9 млн тонн (-32,9%), в том числе 1,6 млн тонн угля (-39,3%) и 168 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (рост почти в 5 раз).

Грузопоток каменного угля через погранпереходы с Китаем составил в январе-сентябре 2025 года 12,6 млн тонн (-11,5%), его доля в общем объёме экспортных грузоперевозок составила 44%.

