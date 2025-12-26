Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года в деталях
26.12.2025

Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 в деталях

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.
    Купить подписку
    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ(являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к ежемесячно обновляемому аналитическому сервису FREIGHTMarket содержащему актуальные ставки и аналитику контейнерных линий в портах РФ.

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.12.2025
    Все порты Финляндии, 10 месяцев 2025
    Суммарный контейнерооборот всех портов Финляндии по итогам 10 месяцев 2025 года составил 1,2 млн TEU.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотПортыФинляндия
    0
    09.07.2025
    Морской экспорт нефти и нефтепродуктов из РФ в ЕС, январь-апрель 2025
    Отгрузки сокращаются
    Только для подписчиков
    2025ЕвросоюзЕвростатморской экспорт
    0
    05.06.2025
    Порты и шиппинг: грузы и ставки
    Как и в досанкционные, а до этого в допандемийные времена, физические объемы экспорта по-прежнему в разы превышают объемы импорта.
    ГрузооборотгрузопотокиКонтейнерооборотТенденции
    0
    09.07.2025
    Товарооборот Россия – Армения в январе-мае 2025 года
    Поставки из России в Армению снизились почти на 70%.
    Только для подписчиков
    2025АрменияТоварооборот
    0
    15.05.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 20 неделя, 2025
    Ставки  на отдельных направлениях выросли.
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    21.10.2025
    Контейнерные порты Турции, 9 месяцев 2025
    Контейнерооборот вырос на 4%.
    Только для подписчиков
    2025КонтейнерооборотТурцияянварь-сентябрь
    0


  •  

    Pioneer AI
    // AI Logist Agent
    Сократите ФОТ
    на 40-60%
    80% рутины на AI
    Связь с ERP
    Работа 24/7
    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.12.2025 Контейнерный сервис из Чехова на Дальний Восток
    26.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 52, 2025
    26.12.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 в деталях
    25.12.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    25.12.2025 ONE покупает долю в Даляне
    25.12.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 снизился на 11,8%
    Госрегулирование Показать всё
    25.12.2025 1,36 миллиарда на строительство рыбопромыслового флота
    23.12.2025 Назначена начальник Крымской таможни
    23.12.2025 Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы
    23.12.2025 Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
    22.12.2025 Итоги совещания по развитию Трансарктического транспортного коридора
    22.12.2025 Квота на вывоз риса в 2026 году
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •