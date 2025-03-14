РЖД о перевозках соли

«Появившиеся в СМИ сообщения о якобы перебоях в поставках соли по железной дороге не соответствуют действительности», — заявили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

«Перевозка соли как социально значимого товара находится под особым контролем РЖД. Все заявки принимаются в полном объёме. Погрузка соли осуществляется в вагоны различных собственников. РЖД обеспечивают подсыл этого подвижного состава и перевозку груза в соответствии с согласованными заявками».

«Отдельные случаи невыполнения заявок произошли из-за непредъявления груза. По информации от грузоотправителей, это связано со снижением наработки продукции», — пояснили в компании.

В январе-феврале 2025 года перевозки соли по сети РЖД на внутренний рынок выросли на 7,8%, до 256,8 тыс. тонн. Отправки соли в контейнерах достигли 1800 TEU, что в 2,5 раза больше, чем за январь-февраль 2024 года.

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