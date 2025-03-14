Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
РЖД о перевозках соли
14.03.2025

РЖД о перевозках соли

    • «Появившиеся в СМИ сообщения о якобы перебоях в поставках соли по железной дороге не соответствуют действительности», — заявили «Российские железные дороги» в своем телеграм-канале.

    «Перевозка соли как социально значимого товара находится под особым контролем РЖД. Все заявки принимаются в полном объёме. Погрузка соли осуществляется в вагоны различных собственников. РЖД обеспечивают подсыл этого подвижного состава и перевозку груза в соответствии с согласованными заявками».

    «Отдельные случаи невыполнения заявок произошли из-за непредъявления груза. По информации от грузоотправителей, это связано со снижением наработки продукции», — пояснили в компании.

    В январе-феврале 2025 года перевозки соли по сети РЖД на внутренний рынок выросли на 7,8%, до 256,8 тыс. тонн. Отправки соли в контейнерах достигли 1800 TEU, что в 2,5 раза больше, чем за январь-февраль 2024 года.

    Фото: freepik


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    06.03.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 10 неделя, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    13.01.2025
    Top-25 контейнерных линий на 1 января 2025 года
    Провозные мощности 25 крупнейших линий в общей сложности выросли на 8,2%
    Только для подписчиков
    20242025Top-25контейнерные линии
    0
    21.02.2025
    Контейнерооборот Балтийского бассейна в январе 2025 вырос на 35,6%
    Экспорт увеличился на 40,2%, импорт – на 31,9%
    2025Балтийский бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    28.02.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2025: выросла перевалка тарно-штучных грузов
    Экспорт сократился на 7,6%
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    24.01.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 4 неделя 2025
    Тренд на снижение индекса контейнерных перевозок
    Только для подписчиков
    2025Drewryмировой контейнерный индекс
    0
    27.02.2025
    Фрахтовый рынок Черного моря, 9 неделя, 2025
    Ставки не меняются три недели подряд
    Только для подписчиков
    2025Зерновые грузыФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    14.03.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 11 неделя 2025
    14.03.2025 США и Южная Корея намерены строить атомные контейнеровозы
    13.03.2025 Интермодальный сервис между Лаосом и Россией
    13.03.2025 Контейнеровозы-«конструкторы» для Hapag-Lloyd
    12.03.2025 Ставки на контейнерные перевозки Новороссийск – Александрия, март 2025
    11.03.2025 CMA CGM рассматривает возможность строить контейнеровозы в США
    Госрегулирование Показать всё
    05.03.2025 Завершена реконструкция пункта пропуска на «БТОФ-терминале» в Новороссийске
    04.03.2025 Литва требует декларировать топливо в баках грузовиков
    03.03.2025 Назначение в ФТС
    28.02.2025 Правительство ограничило экспорт бензина
    26.02.2025 Совфед разработал документ по укомплектованности судовых аптечек
    20.02.2025 О проведении водолазных осмотров судов и не только
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •