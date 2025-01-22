Вырастут ли цены на контейнеры — 3

Что будет с ценами на контейнерное оборудование в этом году – продолжаем публиковать прогнозы участников рынка. Своим мнением с SeaNews поделился заместитель генерального директора Shuttle Logistic Владимир Морачев.

Ожидается ли повышение цен на контейнерное оборудование? Если да, насколько существенное?

Цены на контейнеры в январе действительно повышаются. По сравнению с четвертым кварталом 2024 года они уже выросли на 10-15%. Подорожание оборудования и фрахта связано с приближением китайского Нового года, так как в период праздников суда фрахтоваться не будут, и импортеры стараются максимально вывезти товары заранее.

После праздников тенденция, скорее всего, продолжится, потому что начнут отправляться грузы, накопившиеся за этот период. Загруженность судов достигнет максимального уровня к середине марта 2025 года. С учетом большого объема ввозимой из Китая в Россию продукции, ставки фрахта и тарифы на выдачу оборудования будут расти. Помимо этого, возможен дефицит оборудования на стороне Китая, что также приведет к увеличению цен. Мы рассчитываем, что за первый квартал 2025 года они вырастут не более чем на 30% по сравнению с тем же периодом 2024-го.

Как это повлияет на стоимость логистики и какие направления будут затронуты в первую очередь?

Стоимость фрахта напрямую зависит от цен на нефть, а российские нефтяные компании сейчас находятся под действием жестких американских санкций, и экспортные поставки нефти крайне затруднены. Поэтому ставка фрахта однозначно будет повышаться.

Помимо этого, важно учитывать ситуацию на Ближнем Востоке. Если с приходом нового президента США она не ухудшится, то можно ожидать удешевления нефти. Однако на стоимости фрахта это отразится не сразу.

В целом, прогноз на год неутешительный: ставки продолжат расти, за исключением, возможно, летнего сезона. В период каникул и отпусков объем отправок резко сокращается. Перевозчики, в свою очередь, стараются снижать стоимость фрахта, чтобы привлечь больше клиентов.

Фото: Shuttle Logistic