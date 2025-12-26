Информационно-аналитическое агентство
Импорт цитрусовых в Уральский федеральный округ
26.12.2025

Перевозки зерна по жд, ноябрь 2025

    • В ноябре 2025 года по сети РЖД было отправлено 3,4 млн тонн зерна. Как сообщила компания в своем телеграм-канале, это на 26,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

    «Погрузка растёт четвёртый месяц подряд благодаря новому урожаю», – отметили в РЖД (надо понимать, речь идет о росте к прошлому году – в сравнении с предыдущим месяцем текущего года отмечается снижение на 5,6%).

    На экспорт в ноябре было погружено 2,3 млн тонн зерна (+21,5% к ноябрю прошлого года и -14,8% к октябрю этого), в том числе 1,7 млн тонн (+25,1% к ноябрю 2024 года и -10,5% к октябрю 2025) – в направлении портов.

    Наибольший объём зерна (1,4 млн тонн, +24,9% к ноябрю прошлого года и -12,5% к октябрю этого года) был отправлен за рубеж через порты Юга. В адрес портов Северо-Запада было отгружено 266 тыс. тонн (рост в 1,5 раза к прошлому году и снижение на 11,% к октябрю 2025 года).

    Во внутрироссийском сообщении было перевезено 1,1 млн тонн (+38,3% к ноябрю 2024 и +26,9% к октябрю 2025 года).

    Регионами-лидерами по объёмам погрузки зерна в ноябре стали:

    • Алтайский край (298 тыс. тонн, рост к показателю 2024 года в 2,1 раза)
    • Омская область (246 тыс. тонн, +26%),
    • Липецкая область (241 тыс. тонн, +28%).

    Фото: РЖД


    • Добавить комментарий

