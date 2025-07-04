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В России появится «Цифровая Река»
04.07.2025

В России появится «Цифровая Река»

    • В России появится единая цифровая система для всех участников грузовых перевозок внутренним водным транспортом. Ее создание и ход трансформации ФКУ «Речводпуть» обсудили на заседании Коллегии Росморречфлота, сообщила пресс-служба Агентства в своем телеграм-канале.

    С 2011 по 2025 годы по заказу ФКУ «Речводпуть» было спроектировано, построено и передано эксплуатирующим организациям порядка 110 единиц технического флота.

    Предусмотрена трансформация учреждения в «Центр компетенций» по развитию внутренних водных путей.

    В настоящее время ФКУ «Речводпуть» определен базовой организацией в мероприятиях Росморречфлота по развитию перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров – МЛЦ) в субъектах Российской Федерации.

    На сегодняшний день Росморречфлотом подписаны соглашения с 11 субъектами о создании перегрузочных комплексов.

    ФКУ «Речводпуть» разработана и представлена концепция, направленная на обеспечение полноценной эксплуатационной деятельности учреждения в речных портах и на внутренних водных путях.

    Ключевым элементом концепции является цифровая трансформация и внедрение единой информационной системы под рабочим названием «Цифровая Река».

    Единая цифровая система позволит объединить всех участников рынка в одном цифровом пространстве, организовать взаимодействие с морскими портами и международными транспортными коридорами (включая Север – Юг и Трансарктический маршрут).

    ЕИС «Цифровая река» предполагает интеграцию государственных и иных систем учета и движения грузопотоков, таких как информационные системы агропромышленного комплекса и РЖД, таможенные сервисы и др.

    Фото: Росморречфлот


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