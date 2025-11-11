Итоги навигации в Двинско-Печорском бассейне

За навигацию 2025 года в Двинско-Печорском бассейне перевезли более 3,1 млн тонн грузов и 954 тыс. пассажиров, что превышает результаты прошлого года на 11,5% и 2,9% соответственно.

Как сообщается на сайте Росморречфлота, в настоящее время обстановочные бригады заканчивают уборку средств навигационного оборудования. Суда встают на места зимнего отстоя флота. Ремонтные базы готовы к обслуживанию судов и уже приступили к межнавигационному ремонту флота.

Обслуживание средств навигационного оборудования осуществляли 45 обстановочных бригад. Всего на внутренних водных путях бассейна содержалось 2769 плавучих навигационных знаков и 4901 береговых знаков.

Силами семи русловых изыскательских отрядов выполнено 442 съемки.

На лимитирующих участках бассейна работало 9 земснарядов, общей технической производительностью 5150 куб. м/час. Всего выполнено 179 дноуглубительных работ общим объемом 2 441,624 тыс. куб. м, из них 1888,115 тыс. куб. м на транзите.

На востребованных участках внутренних водных путей содержание средств навигационного оборудования выполнено сверх установленной продолжительности на 2-14 суток.

Общая протяжённость внутренних водных путей, входящих в зону ответственности Администрации Двинско-Печорского бассейна, составляет 7535,5 км из них 4107,5 км – с гарантированными габаритами судовых ходов.

