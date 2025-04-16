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Куйбышевская железная дорога впервые реализует перевозку «железная дорога – река – море»
16.04.2025

Куйбышевская железная дорога впервые реализует перевозку «железная дорога – река – море»

    • На Куйбышевской железной дороге приступили к реализации схемы перевозки грузов с участием железнодорожного и водного транспорта. Так, в речной порт Тольятти в минувшие выходные со станции Магнитогорск — Грузовой Южно-Уральской железной дороги прибыла партия листовой стали в объеме 3,5 тыс. тонн. После перевалки груз по воде отправится через порт Новороссийск в Сирийскую Арабскую Республику, сообщает пресс-служба КбшЖД.

    Это первая перевозка, реализованная по схеме «железная дорога – река – море», где порт выступает в качестве и грузополучателя, и грузоотправителя. Для организации максимально эффективной работы в этом направлении Куйбышевская магистраль ведет переговоры с ПАО «Порт Тольятти» об открытии станции Жигулевское Море для работы с крупнотоннажными 40-футовыми контейнерами. На время навигации это позволит разгрузить лимитирующие участки сети и без ущерба для освоения грузовой базы высвободить железнодорожную инфраструктуру, в том числе для обеспечения пассажирских перевозок.

    В перспективе через порт в Тольятти планируется перевалка грузов с отправкой не только в Сирию, но и в Индию, Турцию, Иран и Саудовскую Аравию по транскаспийской ветке международного транспортного коридора «Север – Юг».

    Параллельно ведутся переговоры об организации таких же отправок с речными портами в Сызрани и Ульяновске, отмечают в КбшЖД.

    Фото: РЖД


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