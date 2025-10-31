Поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Хоргос

В конце октября с КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на Северо-Западные Китая в Польшу отправился грузовой поезд Китай – Европа.

Состав доставит на станцию Малашевичи бытовые товары, электронику и другую продукцию. Таким образом количество отправлений поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, прошедших через КПП Хоргос с начала 2025 года, превысило 8 000, сообщает информационное агентство Xinhua.

Как сообщили в Хоргосской таможне, на КПП Хоргос наблюдается устойчивый рост объемов грузовых железнодорожных перевозок: с начала 2025 года ежедневно в среднем проходит более 27 поездов.

Поезда все чаще используются для перевозки товаров из регионов дельты реки Янцзы, дельты реки Чжуцзян и других мест Китая на рынки стран Средней Азии и Европы.

В мае этого года на КПП Хоргос внедрили «умных» технологий и ускорили таможенное оформление. В результате время прохождения импортных товаров через КПП было сокращено на 70%: с 2-3 дней до 16 часов. А время обработки экспортных грузов сократилось с шести часов до всего одного часа.

Всего через порт Хоргос прошло более 50 000 грузовых поездов по 90 маршрутам, доставивших грузы в 46 городов и регионов в 18 странах.

