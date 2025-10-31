Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Черновик
31.10.2025

Поезда Китай – Европа и Китай – Средняя Азия через КПП Хоргос

    • В конце октября с КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на Северо-Западные Китая в Польшу отправился грузовой поезд Китай – Европа.

    Состав доставит на станцию Малашевичи бытовые товары, электронику и другую продукцию. Таким образом количество отправлений поездов Китай – Европа и Китай – Средняя Азия, прошедших через КПП Хоргос с начала 2025 года, превысило 8 000, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Как сообщили в Хоргосской таможне, на КПП Хоргос наблюдается устойчивый рост объемов грузовых железнодорожных перевозок: с начала 2025 года ежедневно в среднем проходит более 27 поездов.

    Поезда все чаще используются для перевозки товаров из регионов дельты реки Янцзы, дельты реки Чжуцзян и других мест Китая на рынки стран Средней Азии и Европы.

    В мае этого года на КПП Хоргос внедрили «умных» технологий и ускорили таможенное оформление. В результате время прохождения импортных товаров через КПП было сокращено на 70%: с 2-3 дней до 16 часов. А время обработки экспортных грузов сократилось с шести часов до всего одного часа.

    Всего через порт Хоргос прошло более 50 000 грузовых поездов по 90 маршрутам, доставивших грузы в 46 городов и регионов в 18 странах.

    Фото: Xinhua


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    09.01.2025
    Грузовые поезда Китай-Европа через Алашанькоу в 2024 году
    По итогам 2024 года через железнодорожный КПП Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая прошло […]
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0
    27.10.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-август 2025
    Больше всего грузов по железной дороге из РФ ушло в Польшу, Чехию и Латвию.
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    20.05.2025
    Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-март 2025
    РФ осуществляла перевозки в 13 стран ЕС
    Только для подписчиков
    2025ГрузоперевозкиЕвросоюзЕвростат
    0
    07.03.2025
    Логистический центр Казахстана в китайском Сиане: итоги первого года работы
    Объем транзитных перевозок превысил 150 тыс. тонн
    2024КазахстанКитайКитай - Европа
    0
    05.02.2025
    Минтранс намерен упростить перемещение порожних вагонов
    Чтобы обеспечить стабильную работу портов
    Железная дорогаминтранспорожние вагоныПорты
    0
    13.01.2025
    Грузовые поезда Китай – Европа через Хоргос в 2024 году
    Количество грузовых поездов Китай – Европа выросло на 12,5%
    2024Железная дорогаКитай - ЕвропаПоезда
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 44, 2025
    30.10.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 снизился на 30,9%
    30.10.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в сентябре 2025 в деталях
    28.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 снизился на 23,7%
    27.10.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в сентябре 2025 в деталях
    27.10.2025 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2025
    Госрегулирование Показать всё
    25.10.2025 Из Росморречфлота в Минтранс
    21.10.2025 Бизнес о новых правилах для контейнерных терминалов в Московской области
    21.10.2025 Назначен начальник Уссурийской таможни
    20.10.2025 Правительство направит свыше 9 млрд на строительство судов
    17.10.2025 Квоты на вывоз минеральных удобрений
    15.10.2025 Платная электронная очередь на латвийской границе
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •