Длинносоставный грузовой поезд из Китая в Электроугли
03.12.2025

Длинносоставный грузовой поезд из Китая в Электроугли

    • 1 декабря из комплексной бондовой зоны города Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия в Электроугли отправился первый длинносоставный грузовой поезд Китай – Европа из 62 вагонов, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Длина состава превышает стандартное ограничение формирования поездов (максимум 55 вагонов), ранее установленное для поездов Китай – Россия и Китай – Европа. Поезд пересечет госграницу через КПП Эрэн-Хото, проследует через Монголию и, в конечном итоге, прибудет в Электроугли.

    Глава административного комитета комплексной бондовой зоны Дун Яньчунь отметила, что использование длинносоставного поезда позволяет избежать процедур перегруппировки составов на КПП Эрэн-Хото, упростить процесс пограничной перегруппировки на монгольском КПП Замын-Ууд и обеспечить бесперебойную стыковку со стандартными 62-вагонными составами за рубежом. По сравнению с традиционным режимом перевозок время доставки грузов сократится как минимум на 5 дней.

    Фото: Xinhua


