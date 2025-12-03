Длинносоставный грузовой поезд из Китая в Электроугли

1 декабря из комплексной бондовой зоны города Хух-Хото автономного района Внутренняя Монголия в Электроугли отправился первый длинносоставный грузовой поезд Китай – Европа из 62 вагонов, сообщает информационное агентство Xinhua.

Длина состава превышает стандартное ограничение формирования поездов (максимум 55 вагонов), ранее установленное для поездов Китай – Россия и Китай – Европа. Поезд пересечет госграницу через КПП Эрэн-Хото, проследует через Монголию и, в конечном итоге, прибудет в Электроугли.

Глава административного комитета комплексной бондовой зоны Дун Яньчунь отметила, что использование длинносоставного поезда позволяет избежать процедур перегруппировки составов на КПП Эрэн-Хото, упростить процесс пограничной перегруппировки на монгольском КПП Замын-Ууд и обеспечить бесперебойную стыковку со стандартными 62-вагонными составами за рубежом. По сравнению с традиционным режимом перевозок время доставки грузов сократится как минимум на 5 дней.

Фото: Xinhua