Итоги навигации в Волжском бассейне
10.10.2025

    • В ФБУ «Администрация Волжского бассейна» подвели предварительные итоги навигации в Волжском бассейне. Как сообщается на сайте Федерального агентства морского и речного транспорта, за 9 месяцев 2025 года было перевезено порядка 30 млн тонн грузов и около 2,5 млн пассажиров.

    На гидротехнических сооружениях выполнено 17 822 шлюзования, всего через волжские гидроузлы пропустили более 34 тыс. единиц флота.

    В навигацию Администрация Волжского бассейна задействовала 9 земснарядов и один плавкран «КПЛ-169».

    Объем дноуглубительных работ на транзитных участках пути составил 2 314,9 тыс. м. куб. Оперативный плановый годовой объем дноуглубительных работ составляет 2 564,5 тыс. м. куб.

    Русловые партии выполнили 12 613 км промеров, из них на транзите 10 668 км промеров и на внетранзитных работах 1 944 км промеров.

    Общая протяженность внутренних водных путей федерального значения в Волжском бассейне составляет 7 977,8 км, из них оборудованы средствами навигационной обстановки 4 155,6 км, в том числе с круглосуточным движением 2 995,3 км, с гарантированными габаритами судовых ходов 3 143,4 км.

    Фото: Росморречфлот


  •  




