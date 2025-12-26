Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 в деталях
26.12.2025

Грузооборот Дальневосточного бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка угля и кокса

    • В ноябре 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 20,3% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Грузооборот Дальневосточного бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка угля и кокса

    Подписаться

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi

    Экспорт, на долю которого приходилось 86,8% всего грузооборота, вырос на 25,1%. Импорт прибавил 1,1%. Каботаж снизился на 6,2%. В транзите было перевалено на 80,4% меньше, чем в ноябре 2024 года.

    Согласно имеющимся официальным данным, в ноябре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,4%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в ноябре 2025 года доля угля и кокса составляла 53%, нефти и нефтепродуктов – 22% и 4,6% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 8,9%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла в 3,9 раза. Цветных металлов было обработано на 94,4% больше, чем годом ранее, оборот угля и кокса увеличился на 37,3%.

    Наиболее значительно, на 41,5% снизился грузопоток прочих насыпных грузов. Накатных грузов (ро-ро) перевалили на 39,4% меньше, чем годом ранее, черных металлов – на 38,9% меньше.

    В ноябре 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 32,3%, Ванино обработал 20%, на Владивосток приходилось 16,8%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    Реклама. ООО «Си Ньюс». ERID:Kra23UgKi


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.09.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в августе 2025: выросла перевалка руды
    Экспорт увеличился на 0,5%.
    2025Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    03.02.2025
    Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в декабре 2024: выросла химического налива
    Экспорт сократился на 8,8%.
    2024Азово-Черноморский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    25.07.2025
    Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 30 неделя 2025
    Снижение ставок продолжается.
    Только для подписчиков
    2025индекс Drewry WCI
    0
    19.11.2025
    Товарооборот Россия — Китай в январе-сентябре 2025 года
    Снизился на 9,4%
    Только для подписчиков
    2025КитайТоварооборот
    0
    27.02.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 9, 2025
    Ставки не изменились
    Только для подписчиков
    2025балтийБалтийское мореЗерновые грузы
    0
    13.03.2025
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 11, 2025
    Ставки повысились
    Только для подписчиков
    2025Балтийское мореЗерновые грузыФрахтовые ставки
    0


  •  

    Pioneer AI
    ● SYSTEM ONLINE _
    Оптимизация
    ФОТ -60%

    Neural Logist Agent.
    Автоматизация 24/7.

    Спросить Pioneer AI
    Реклама ООО «Си Дата Лаб».ERID:2SDnjcX7EC8



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    26.12.2025 Контейнерный сервис из Чехова на Дальний Восток
    26.12.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 52, 2025
    26.12.2025 Контейнерооборот Арктического бассейна в ноябре 2025 в деталях
    25.12.2025 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    25.12.2025 ONE покупает долю в Даляне
    25.12.2025 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в ноябре 2025 снизился на 11,8%
    Госрегулирование Показать всё
    25.12.2025 1,36 миллиарда на строительство рыбопромыслового флота
    23.12.2025 Назначена начальник Крымской таможни
    23.12.2025 Утверждена Концепция научно-технологического развития транспортной системы
    23.12.2025 Электронная очередь на прохождение таможни в МАПП Забайкальск
    22.12.2025 Итоги совещания по развитию Трансарктического транспортного коридора
    22.12.2025 Квота на вывоз риса в 2026 году
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •