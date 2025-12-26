Грузооборот Дальневосточного бассейна в ноябре 2025: выросла перевалка угля и кокса

В ноябре 2025 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 20,3% относительно показателя аналогичного месяца 2024 года.

Экспорт, на долю которого приходилось 86,8% всего грузооборота, вырос на 25,1%. Импорт прибавил 1,1%. Каботаж снизился на 6,2%. В транзите было перевалено на 80,4% меньше, чем в ноябре 2024 года.

Согласно имеющимся официальным данным, в ноябре 2025 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 30,4%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в ноябре 2025 года доля угля и кокса составляла 53%, нефти и нефтепродуктов – 22% и 4,6% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 8,9%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте прочих навалочных грузов, перевалка которых выросла в 3,9 раза. Цветных металлов было обработано на 94,4% больше, чем годом ранее, оборот угля и кокса увеличился на 37,3%.

Наиболее значительно, на 41,5% снизился грузопоток прочих насыпных грузов. Накатных грузов (ро-ро) перевалили на 39,4% меньше, чем годом ранее, черных металлов – на 38,9% меньше.

В ноябре 2025 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 32,3%, Ванино обработал 20%, на Владивосток приходилось 16,8%.

