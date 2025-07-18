Наработки по цифровой трансформации судостроения от КБ «Алмаз»

Наработками в области цифровой трансформации отрасли поделилось конструкторское бюро ОСК «Алмаз» в рамках Всероссийской конференции «Информационные технологии в машиностроении – ИТМаш-2025».

Как сообщили SeaNews в КБ, с докладом «Цифровизация и информационное моделирование в ЦМКБ «Алмаз» при проектировании гражданских судов» выступил эксперт конструкторского бюро ОСК «Алмаз» Александр Егоров.

Бюро совместно с ОСК и ГК «СиСофт» работает над созданием отечественной судостроительной системы автоматизированного проектирования (САПР) тяжелого класса. Задача тяжелой судостроительной САПР — перейти на российское ПО и максимально оптимизировать взаимодействие проектантов, заводов-строителей, заказчиков, регуляторов и в перспективе эксплуатантов через работу в единой цифровой среде консолидированных данных.

В основе тяжелой судостроительной САПР — единая информационная модель судна, в которой хранится вся информация о судне, его элементах, сведения о стоимости компонентов, трудоемкости видов работ судостроительных производств, наиболее трудоемких или более дорогостоящих операциях.

Создание тяжелой САПР — одна из вех цифровой трансформации судостроительной отрасли, итогом которой станет полный переход на цифровые технологии всего жизненного цикла судна, начиная от проектирования и заканчивая эксплуатацией и утилизацией гражданских судов, подчеркнули в КБ «Алмаз».

Работа по созданию САПР тяжелого класса сейчас находится на стадии разработки архитектуры. Именно поэтому важно конкретизировать задачи и проводить тестирование ПО непосредственно руками конструкторов.

До этого в июне «Алмаз» принял участие в выставке «Цифровой индустрии промышленной России – ЦИПР-2025», где основу экспозиции единого стенда ОСК составили элементы цифровых моделей бюро.

В мае этого года «Алмаз» принимал на своей площадке демо-день Индустриального центра компетенций «Судостроение», на котором были представлены результаты работы по особо значимым проектам, в том числе и по разработке и внедрению отечественной САПР тяжелого класса.

Фото: Конструкторское бюро ОСК «Алмаз»