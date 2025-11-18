Информационно-аналитическое агентство
Заложен атомный ледокол «Сталинград»
18.11.2025

Заложен атомный ледокол «Сталинград»

    • 18 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в торжественной церемонии закладки седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград» на «Балтийском заводе» Объединенной судостроительной корпорации в Санкт-Петербурге, сообщили SeaNews в ОСК.

    В мероприятии принимали участие полпред Президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, генеральный директор ОСК Андрей Пучков и генеральной директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. В режиме видеоконференцсвязи участвовали министр промышленности и торговли Антон Алиханов и находящийся на Мамаевом кургане в городе-герое Волгограде губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    «Сегодня Россия активно и последовательно развивает свой ледокольный флот, пополняет его современной техникой. В этом, несомненно, огромная заслуга наших замечательных корабелов, ученых-атомщиков, инженеров, конструкторов, рабочих и специалистов разных профессий. Спасибо за ваш огромный труд, нацеленность на максимальный результат. Именно благодаря вам, Россия сегодня единственная страна в мире, способная вести серийное производство, строительство мощных, надежных атомных ледоколов, и что принципиально, на базе собственных, отечественных технологий», – подчеркнул Президент.

    «Объединенная судостроительная корпорация продолжает строить уникальный атомный ледокольный флот в интересах нашей страны. Сегодня мы вышли на беспрецедентные показатели – строим самую большую в истории серию из семи ледоколов. Только за два прошедших года мы спустили на воду атомоход «Чукотка» и заложили ледокол «Ленинград». А всего за последние пять лет ОСК передала заказчику 4 атомохода. Мы вышли на ритмичную работу и существенно сократили срок строительства атомных ледоколов с семи до пяти лет. Таких темпов мы добились в том числе благодаря внедрению передовой производственной системы, переходу на технологии крупноблочного строительства. И конечно, самое главное – выходу на серию. Сегодня балтийцы, освоившие серийное строительство, демонстрируют значительный рост производительности труда и эффективно применяют уникальные отечественные технологии. Это дает уверенность в собственных силах и возможностях страны», – отметил А.Пучков.

    Новый универсальный атомный ледокол назван в честь победы советских войск в Сталинградской битве, ознаменовавшей коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Дата торжественной церемонии закладки символически приурочена к началу контрнаступления советских вооруженных сил под Сталинградом 19 ноября 1942 года.

    Почетным гостем церемонии стал участник Сталинградской битвы Павел Петрович Винокуров. Как сообщает пресс-служба Президента, ветеран передал генеральному директору «Росатома» А.Лихачеву капсулу с землёй с Мамаева кургана, которая впоследствии будет храниться на ледоколе «Сталинград».

    В торжественной церемонии приняли участие также представители трудовых династий «Балтийского завода», студенты Колледжа судостроения, информационных и прикладных технологий г. Санкт-Петербурга, ученики «Инженерных классов ОСК», дети сотрудников ОСК и «Росатома», а также активисты Движения первых, вовлеченные в научно-техническое творчество и патриотические инициативы.

    На сегодняшний день в составе ледокольного флота «Росатома» находится 8 атомных ледоколов, построенных «Балтийским заводом», среди которых: «50 лет Победы», «Ямал», универсальные атомные ледоколы проекта 22220 «Арктика», «Сибирь», «Урал» и «Якутия. В настоящее время продолжается строительство атомных ледоколов проекта 22220 «Чукотка» и «Ленинград», а также многофункционального судна атомного технологического обслуживания проекта 22770 «Владимир Воробьев».

    Габаритная длина универсальных атомных ледоколов проекта 22220 водоизмещением более 33,5 тыс. тонн превышает 173 м, ширина составляет 34 м, высота борта — более 15 м. Мощность судна на валах — 60 МВт, скорость хода по чистой воде достигает 22 узлов, ледопроходимость — до 3 метров. Расчетный срок службы составляет 40 лет.

    При строительстве ледоколов серии используются инновационные решения, не применявшиеся ранее на судах с ядерными энергетическими установками. В частности, переменная осадка позволяет ледоколам данного проекта эффективно обеспечивать навигацию по Северному морскому пути и работать на мелководных участках Енисея и Обской губы.

    Фото: ОСК


