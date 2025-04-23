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Выведен из цеха последний блок дока-понтона «Амурец»
23.04.2025

Выведен из цеха последний блок дока-понтона «Амурец»

    • Специалисты Амурского судостроительного завода ОСК осуществили вывод из цеха восьмого, заключительного блока строящегося спускового дока-понтона «Амурец» проекта 65911, сообщили SeaNews в ОСК.

    Вывод предыдущих блоков дока осуществлялся поэтапно — осенью 2024 года и весной 2025 года. Все выведенные весной блоки полностью окрашены, оснащены основными трубопроводными системами и арматурой. На открытом стапеле предприятия начнутся работы по состыковке блоков дока-понтона «Амурец».

    Проект 65911 разработан конструкторским бюро ОСК «Алмаз» и строится в рамках доковой программы корпорации. Новый док-понтон предназначен для транспортировки строящихся и ремонтируемых судов и кораблей из сухих эллингов завода к достроечному пирсу, а также для спуска судов на воду.

    Доковая программа ОСК направлена на строительство новых и модернизацию существующих судоподъемных и гидротехнических сооружений предприятий корпорации по схеме опережающего финансирования. Эта программа является частью государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

    Фото: ОСК


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