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Объем производства судостроительных предприятий Турции падает
09.04.2025

Объем производства судостроительных предприятий Турции падает

    • Судостроительная отрасль Турции уже год фиксирует спад производства. По данным Ассамблеи экспортеров Турции, экспорт судостроительных предприятий в первом квартале этого года сократился на 27,5% до 328 млн долларов, сообщает Maritime Executive. В марте этого года, в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, экспорт упал уже на 40% до 86 млн долларов. В результате судостроение стало худшим сектором промышленного экспорта Турции по итогам первого квартала.

    Спад обусловлен ростом эксплуатационных расходов и сложностями с доступом к финансированию. «Производственные затраты достигли почти того же уровня, что и в Норвегии, которая является ключевым экспортным рынком для судов, построенных в Турции. Это заставило крупные турецкие верфи инвестировать за рубежом, чтобы противодействовать ухудшению рыночных условий в Турции», – пишет издание.

    «Сокращение объемов новых заказов продолжается, и мы прогнозируем снижение экспорта судостроительного сектора к концу года более чем на 15%. Ослабление турецкой валюты также прибавило новых проблем этому сектору, вызвав резкий рост ставок по кредитам в иностранной валюте», – отмечают, в свою очередь, в Ассоциации экспортеров судов, яхт и услуг (GYHIB).

    Еще одна проблема – сокращение рабочих мест. На 80 действующих сейчас в Турции верфях занятость сократилась на 10% за последние 7 месяцев.

    В последний раз турецкий судостроительный сектор демонстрировал позитивные результаты в 2023 году, когда экспорт вырос на 33% до 1,94 млрд долларов. Тогда Турция превзошла Китай по строительству буксиров и удерживала лидерство по строительству рыболовных судов.

    В 2023 году турецкая судостроительная компания Tersan Shipyard приобрела верфь Havyard Leirvik Shipyard в Норвегии. Tersan заявила, что приобретение является частью ее стратегии по укреплению своих позиций в Северной Европе и на мировом рынке судостроения. В том же году другая турецкая судостроительная компания – Hicri Ercili – приобрела Norden Shipyard в Нидерландах.

    Фото: Tersan Shipyard

     


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