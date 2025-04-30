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OOCL заказывает контейнеровозы на 3 млрд долларов
30.04.2025

OOCL заказывает контейнеровозы на 3 млрд долларов

    • OOCL, входящий в  COSCO, заказал строительство 14 контейнеровозов на метаноле общей стоимостью более 3 млрд долларов, сообщает Splash. Вместимость каждого судна составит 18,5 тыс. TEU. а цена 220 млн долларов.

    Строительство будет вестись на китайских верфях — Dalian COSCO KHI Ship Engineering (DACKS) и Nantong COSCO KHI Ship Engineering (NACKS).

    DACKS построит 9 контейнеровозов, а NACKS – пять.

    Контролируемый COSCO оператор линейного судоходства заключил контракт с компаниями на строительство серии из 18 500 двадцатифунтовых эквивалентов метаноловых двухтопливных судов по цене 220 млн долларов США за штуку.

    По данным Alphaliner, в итоге портфель заказов COSCO в настоящее время составляет 64 контейнеровоза суммарной вместимостью 1,1 млн TEU. COSCO уступает лишь MSC и CMA CGM, в заказе у которых 2,13 млн TEU и 1,55 млн TEU соответственно.

    Фото: Splash / COSCO


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