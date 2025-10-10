Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
HMM заказал 14-тысячники
10.10.2025

HMM заказал 14-тысячники

    • Южнокорейский контейнерный перевозчик заказал строительство 12 контейнеровозов на СПГ и вместимостью 14 тыс. TEU. Как сообщает Splash, суда будут строить на корейских верфях.

    Каждый контейнеровоз обойдется HMM почти в 183 млн долларов. А общая сумма сделки оценивается в 2 млрд долларов. HD Hyundai построит восемь контейнеровозов, а Hanwha Ocean – — четыре.

    HMM занимает 8-е место в рейтинге крупнейших контейнерных линий. Вместимость контейнерного флота корейского перевозчика приближается к отметке 1 млн TEU.

    В сентябре прошлого года HMM представил планы по инвестированию почти 17,5 млрд долларов в расширение своего флота.

    Фото: HMM


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.02.2025
    Индия планирует создать национальную контейнерную линию
    И существенно увеличить долю судов под индийским флагом на глобальном рынке
    ИндияКонкуренцияКонтейнерная линияКонтейнеровозы
    0
    28.04.2025
    Крупные линии продолжают заказывать контейнеровозы
    И не избегают китайских верфей
    COSCOMSCWan Hai Linesверфи
    0
    20.08.2025
    Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    Дисбалансом спроса и предложения сохранится до конца 2029 года.
    Контейнеровозыпортфель заказовпровозные мощности
    0
    25.02.2025
    Портфель заказов MSC превысил вместимость действующего флота ONE
    Maersk пытается не отстать
    CMA CGMMaerskMSCКонтейнеровозы
    0
    11.03.2025
    CMA CGM рассматривает возможность строить контейнеровозы в США
    Перевозчик собирается приспособиться к любым решениям Трампа
    CMA CGMКонтейнеровозыСудостроениеСША
    0
    28.07.2025
    MSC планирует масштабное обновление фидерного флота
    В основном, на замену старого
    MSCКонтейнеровозыОбновление флота
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    10.10.2025 HMM заказал 14-тысячники
    10.10.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 41, 2025
    08.10.2025 Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2025: минус 4%
    08.10.2025 Тестовая партия сладостей из Китая на терминале Глобал Портс в бухте Врангеля
    02.10.2025 Комплекс для обслуживания спецтехники на ПЛП
    02.10.2025 Контейнерооборот Каспийского бассейна в августе 2025 снизился на 10%
    Госрегулирование Показать всё
    10.10.2025 Россия и Таджикистан расширяют сотрудничество в сфере транспорта
    06.10.2025 Назначен заместитель руководителя ФТС
    01.10.2025 Назначения в ФТС
    01.10.2025 Продлен временный запрет на экспорт бензина
    26.09.2025 Россия и Судан подписали Меморандум о взаимопонимании в области транспорта
    25.09.2025 На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •