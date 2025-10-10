HMM заказал 14-тысячники

Южнокорейский контейнерный перевозчик заказал строительство 12 контейнеровозов на СПГ и вместимостью 14 тыс. TEU. Как сообщает Splash, суда будут строить на корейских верфях.

Каждый контейнеровоз обойдется HMM почти в 183 млн долларов. А общая сумма сделки оценивается в 2 млрд долларов. HD Hyundai построит восемь контейнеровозов, а Hanwha Ocean – — четыре.

HMM занимает 8-е место в рейтинге крупнейших контейнерных линий. Вместимость контейнерного флота корейского перевозчика приближается к отметке 1 млн TEU.

В сентябре прошлого года HMM представил планы по инвестированию почти 17,5 млрд долларов в расширение своего флота.

Фото: HMM