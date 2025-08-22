Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Соотношение портфеля заказов к действующему флоту сбалансирует утилизация
22.08.2025

Соотношение портфеля заказов к действующему флоту сбалансирует утилизация

    • Чтобы сбалансировать соотношение портфеля заказов на контейнеровозы к действующему флоту, нужно утилизировать все контейнеровозы, построенные до 2010 года, сообщает Splash со ссылкой на данные Xeneta.

    Рекордный объем заказов на контейнеровозы, поставка которых планируется на ближайшее время, потребует утилизации значительной части контейнерного флота, однако в настоящее время количество судов, проданных на слом, невелико.

    Напомним, по данным Linerlytica, глобальный портфель заказов на строительство контейнеровозов достиг рекордной отметки – 10, 4 млн TEU, или 31,7% от действующего флота. Это самый высокий показатель с 2010 года.

    «В последний раз, когда соотношение портфеля заказов к действующему флоту превышало этот уровень, в 2004-2009 годах, такая ситуация привела к избытку поставок, на устранение которого ушло 10 лет», — отмечают в Linerlytica, добавляя, что до конца этого года к поставке планируется еще 1 млн TEU.

    «Чтобы сбалансировать текущий портфель заказов, необходимо отправить на слом все контейнеровозы, построенные в 2009 году и ранее, но это маловероятно», — приходят к выводу в Xeneta и добавляют, что вместимость контейнеровозов, построенных в 2005 году и ранее и подлежащих утилизации, составляет 4,3 млн TEU.

    В 2025 году объем утилизации контейнеровозов достиг минимума за несколько десятилетий. По состоянию на 1 июля на слом было отправлено всего 7 контейнеровозов вместимостью в среднем 500 TEU каждый, а суммарно – менее 4 тыс. TEU. Если такой темп сохранится, то по итогам 2025 года, согласно прогнозам, будет зафиксирован самый низкий уровень утилизации за последние 20 лет.

    «Перевозчики усвоили, что вполне нормально, если судно выходит на уровень безубыточности в течение 10 лет, а затем через два-три года начинает приносить прибыль, эквивалентную его стоимости за весь период эксплуатации», — в свою очередь комментируют в Alphaliner.

    В Braemar подсчитали, что избыток провозных мощностей в течение 4 лет будет составлять в среднем 27%, при этом в 2025 году их профицит составит 18%, а в 2026 году – 19%.

    Фото: Xeneta


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.08.2025
    Увеличение провозных мощностей глобального флота продолжит опережать спрос
    Дисбалансом спроса и предложения сохранится до конца 2029 года.
    Контейнеровозыпортфель заказовпровозные мощности
    0
    05.02.2025
    Hapag-Lloyd потратит 4 млрд «зеленых» на постройку контейнеровозов
    Из них 900 млн долларов – собственные средства
    Hapag-Lloydзеленое финансированиеКонтейнеровозыкредит
    0
    17.07.2025
    Доля Китая на глобальном рынке судостроения резко упала
    На фоне введения США повышенных сборов
    КитайКонкуренцияповышенные сборыпортфель заказов
    0
    17.04.2025
    MSC уверенно идет к отметке 1 тыс. контейнеровозов в составе флота
    Сейчас доля рынка MSC составляет 20,3%.
    MSCглобальный контейнерный рынокКонтейнеровозыФлот
    0
    30.04.2025
    OOCL заказывает контейнеровозы на 3 млрд долларов
    Их построят в Китае
    COSCOOOCLЗаказКонтейнеровозы
    0
    09.01.2025
    Суммарная вместимость мирового контейнерного флота достигла почти 31,5 млн TEU
    Поставки нового тоннажа идут рекордными темпами
    Контейнеровозымировой контейнерный флотПоставкипровозные мощности
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    22.08.2025 Соотношение портфеля заказов к действующему флоту сбалансирует утилизация
    22.08.2025 FESCO разработала собственный флекситанк
    22.08.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле снизился на 10,6%
    22.08.2025 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, неделя 34, 2025
    21.08.2025 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в июле 2025 в деталях
    21.08.2025 Увеличена мощность жд терминала в Сыктывкаре
    Госрегулирование Показать всё
    22.08.2025 Скидки на экспортные перевозки черных металлов по жд
    22.08.2025 Ространснадзор усиливает контроль за международными автоперевозками
    21.08.2025 500 млрд рублей на портовую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна
    19.08.2025 Назначения в ФТС
    15.08.2025 Правительство обнулило нормативы обязательной продажи валютной выручки экспортерами
    13.08.2025 16,6 млрд рублей на дороги
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •