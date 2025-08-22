Соотношение портфеля заказов к действующему флоту сбалансирует утилизация

Чтобы сбалансировать соотношение портфеля заказов на контейнеровозы к действующему флоту, нужно утилизировать все контейнеровозы, построенные до 2010 года, сообщает Splash со ссылкой на данные Xeneta.

Рекордный объем заказов на контейнеровозы, поставка которых планируется на ближайшее время, потребует утилизации значительной части контейнерного флота, однако в настоящее время количество судов, проданных на слом, невелико.

Напомним, по данным Linerlytica, глобальный портфель заказов на строительство контейнеровозов достиг рекордной отметки – 10, 4 млн TEU, или 31,7% от действующего флота. Это самый высокий показатель с 2010 года.

«В последний раз, когда соотношение портфеля заказов к действующему флоту превышало этот уровень, в 2004-2009 годах, такая ситуация привела к избытку поставок, на устранение которого ушло 10 лет», — отмечают в Linerlytica, добавляя, что до конца этого года к поставке планируется еще 1 млн TEU.

«Чтобы сбалансировать текущий портфель заказов, необходимо отправить на слом все контейнеровозы, построенные в 2009 году и ранее, но это маловероятно», — приходят к выводу в Xeneta и добавляют, что вместимость контейнеровозов, построенных в 2005 году и ранее и подлежащих утилизации, составляет 4,3 млн TEU.

В 2025 году объем утилизации контейнеровозов достиг минимума за несколько десятилетий. По состоянию на 1 июля на слом было отправлено всего 7 контейнеровозов вместимостью в среднем 500 TEU каждый, а суммарно – менее 4 тыс. TEU. Если такой темп сохранится, то по итогам 2025 года, согласно прогнозам, будет зафиксирован самый низкий уровень утилизации за последние 20 лет.

«Перевозчики усвоили, что вполне нормально, если судно выходит на уровень безубыточности в течение 10 лет, а затем через два-три года начинает приносить прибыль, эквивалентную его стоимости за весь период эксплуатации», — в свою очередь комментируют в Alphaliner.

В Braemar подсчитали, что избыток провозных мощностей в течение 4 лет будет составлять в среднем 27%, при этом в 2025 году их профицит составит 18%, а в 2026 году – 19%.

