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Hapag-Lloyd потратит 4 млрд «зеленых» на постройку контейнеровозов
05.02.2025

Hapag-Lloyd потратит 4 млрд «зеленых» на постройку контейнеровозов

    • Hapag-Lloyd использует «зеленое» финансирование строительства 24 контейнеровозов, заказанных в октябре 2024 года. Суммарная вместимость новостроев составит 312 тыс. TEU, а общий объем инвестиций – порядка 4 млрд долларов, сообщили в Hapag-Lloyd.

    Сам перевозчик их собственных средств на постройку серии контейнеровозов выделит 900 млн долларов. Еще 500 млн долларов будут предоставлены двумя банками в виде кредита, через лизинговые компании будет вложено 1,8 млрд долларов, через Китайскую корпорацию экспортного и кредитного страхования (Sinosure) – еще 1,1 млрд долларов.

    «Таким образом внешнее финансирование составит 80% от суммарных инвестиций со сроком погашения от 10 до 18 лет, – поясняет перевозчик. – Финансирование будет осуществляться на основе Green Financing Framework компании Hapag-Lloyd, что соответствует стандартам Green Loan Principles Ассоциации рынка кредитования (LMA). Это подтверждено независимым экспертным заключением международного классификационного общества DNV, а также высокой эффективностью судов и их соответствием таксономии «зеленых» проектов ЕС».

    Согласно стратегии Hapag-Lloyd, к 2023 году выбросы парниковых газов его флота сократятся на треть относительно 2022 года, а к 2045 году станут нулевыми.

    Все контейнеровозы этой серии будут построены в Китае, оборудованы двухтопливными двигателями, работающими на СПГ и способными также использовать в качестве топлива биометан и аммиак.

    Поставка судов запланирована поэтапно, с 2027 по 2029 год.

    Фото: Hapag-Lloyd


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