Портфель заказов MSC превысил вместимость действующего флота ONE

MSC заказала строительство четырех контейнеровозов вместимостью 21,7 тыс. TEU с двухтопливными двигателями и работающих на СПГ, с опционом еще на четыре судна. Суда построят на китайской верфи Zhoushan Changhong International Shipyard, сообщает Loadstar.

Стоимость заказа не разглашается, но, по данным VesselsValue, каждое судно оценивается в 200 млн долларов. Поставка первых трех контейнеровозов планируется на 2027 год, остальных – на 2028 год.

В общей сложности за последние три года MSC заказала у Zhoushan Changhong десять контейнеровозов вместимостью 11,5 тыс. TEU, еще десять – 11,5 тыс. TEU и 12 судов вместимостью 19 тыс. TEU.

В настоящее время провозные мощности MSC превысили отметку в 2 млн TEU, или 32% от действующего флота перевозчика. При этом портфель заказов MSC теперь превышает действующий флот ONE, вместимость которого составляет 1,97 млн TEU.

Напомним, в рейтинге крупнейших контейнерных линий в ближайшие два-три года на второе место после MSC может выйти CMA CGM, обогнав Maersk, который пока занимает второе место. Портфель заказов CMA CGM сейчас достиг 1,32 млн TEU. В конце января французский перевозчик заказал на китайской верфи Jiangnan Shipyard 12 контейнеровозов (в том числе опцион на четыре судна) вместимостью 18 тыс. TEU и у HD Hyundai Heavy Industries 12 контейнеровозов вместимостью 15,5 тыс. TEU. Пока это самый в этом году крупный заказа, который оценивается в 2,5 млрд долларов.

Однако Maersk, с портфелем заказов в 758,6 тыс. TEU, планирует построить порядка 30 контейнеровозов. Датский перевозчик рассматривает возможность строительства 15-тысячников в Китае, а также, по некоторым данным, ведет переговоры с Seaspan о постройке контейнеровозов, которые в дальнейшем будут переданы в долгосрочный фрахт.

Фото: MSC