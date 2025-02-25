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Портфель заказов MSC превысил вместимость действующего флота ONE
25.02.2025

Портфель заказов MSC превысил вместимость действующего флота ONE

    • MSC заказала строительство четырех контейнеровозов вместимостью 21,7 тыс. TEU с двухтопливными двигателями и работающих на СПГ, с опционом еще на четыре судна. Суда построят на китайской верфи Zhoushan Changhong International Shipyard, сообщает Loadstar.

    Стоимость заказа не разглашается, но, по данным VesselsValue, каждое судно оценивается в 200 млн долларов. Поставка первых трех контейнеровозов планируется на 2027 год, остальных – на 2028 год.

    В общей сложности за последние три года MSC заказала у Zhoushan Changhong десять контейнеровозов вместимостью 11,5 тыс. TEU, еще десять – 11,5 тыс. TEU и 12 судов вместимостью 19 тыс. TEU.

    В настоящее время провозные мощности MSC превысили отметку в 2 млн TEU, или 32% от действующего флота перевозчика. При этом портфель заказов MSC теперь превышает действующий флот ONE, вместимость которого составляет 1,97 млн TEU.

    Напомним, в рейтинге крупнейших контейнерных линий в ближайшие два-три года на второе место после MSC может выйти CMA CGM, обогнав Maersk, который пока занимает второе место. Портфель заказов CMA CGM сейчас достиг 1,32 млн TEU. В конце января французский перевозчик заказал на китайской верфи Jiangnan Shipyard 12 контейнеровозов (в том числе опцион на четыре судна) вместимостью 18 тыс. TEU и у HD Hyundai Heavy Industries 12 контейнеровозов вместимостью 15,5 тыс. TEU. Пока это самый в этом году крупный заказа, который оценивается в 2,5 млрд долларов.

    Однако Maersk, с портфелем заказов в 758,6 тыс. TEU, планирует построить порядка 30 контейнеровозов. Датский перевозчик рассматривает возможность строительства 15-тысячников в Китае, а также, по некоторым данным, ведет переговоры с Seaspan о постройке контейнеровозов, которые в дальнейшем будут переданы в долгосрочный фрахт.

    Фото: MSC


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