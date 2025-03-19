Maersk на время отступает от своей стратегии ограничиться контейнерным флотом суммарной вместимостью не более 4,3 млн TEU. Как сообщает Loadstar со ссылкой на Alphaliner, датский перевозчик в последние несколько недель фрахтует контейнеровозы, тем самым доведя свои провозные мощности до отметки 4,5 млн TEU.
Maersk в рамках своего альянса с Hapag-Lloyd (Gemini Cooperation) пытается сократить разрыв в вместимости флота с лидером рейтинга крупнейших линий MSC и с другим альянсом – Ocean Alliance.
В Linerlytica отмечают, что ограничение провозных мощностей на отметке 4,3 млн TEU было у Maersk с 2018 года, когда он еще был лидером топа.
Но, несмотря на то, что Maersk оперативно фрахтует контейнеровозы, разрыв в провозных мощностях с MSC все равно увеличивается и, как ожидается, в течение трех месяцев разница превысит 2 млн TEU, так как MSC тоже продолжает приобретать как новые контейнеровозы, так и суда со вторичного рынка.
В Maersk поясняют, что отступили от своей стратегии ненадолго. «Стратегия не меняется, но могут быть краткосрочные отклонения от этого диапазона. Из-за ситуации, связанной, например, с перебоями в Красном море, мы увеличили провозные мощности, чтобы смягчить негативное влияние на грузопотоки наших клиентов», – отмечает перевозчик.
В августе прошлого года Maersk заявил, что заказы на новое строительство и фрахтование контейнеровозов суммарной вместимостью 800 тыс. TEU обеспечат ежегодное обновление флота на 160 тыс. TEU в течение следующих пяти лет. Но в целом на увеличение провозных мощностей это решение не повлияет, поскольку новый тоннаж заменит старый.
Как отмечают в Linerlytica, Maersk не хватает тоннажа, чтобы полностью покрыть потребности Gemini, и на прошлой неделе перевозчик зафрахтовал контейнеровоз «Herta Peter Doehle» вместимостью 5,6 тыс. TEU в рамках внебиржевой сделки. Он будет задействован на сервисе Gemini на маршруте Южная Корея – Танджунг-Пелепас.
По некоторым данным, Maersk также зафрахтовал у тайваньского регионального перевозчика Wan Hai Lines контейнеровоз «Wan Hai 521» вместимостью 4,2 тыс. TEU на шесть месяцев по ставке 62 тыс. долларов в день.
Фото: VesselFinder