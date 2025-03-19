Maersk на время отступает от своей стратегии

Maersk на время отступает от своей стратегии ограничиться контейнерным флотом суммарной вместимостью не более 4,3 млн TEU. Как сообщает Loadstar со ссылкой на Alphaliner, датский перевозчик в последние несколько недель фрахтует контейнеровозы, тем самым доведя свои провозные мощности до отметки 4,5 млн TEU.

Maersk в рамках своего альянса с Hapag-Lloyd (Gemini Cooperation) пытается сократить разрыв в вместимости флота с лидером рейтинга крупнейших линий MSC и с другим альянсом – Ocean Alliance.

В Linerlytica отмечают, что ограничение провозных мощностей на отметке 4,3 млн TEU было у Maersk с 2018 года, когда он еще был лидером топа.

Но, несмотря на то, что Maersk оперативно фрахтует контейнеровозы, разрыв в провозных мощностях с MSC все равно увеличивается и, как ожидается, в течение трех месяцев разница превысит 2 млн TEU, так как MSC тоже продолжает приобретать как новые контейнеровозы, так и суда со вторичного рынка.

В Maersk поясняют, что отступили от своей стратегии ненадолго. «Стратегия не меняется, но могут быть краткосрочные отклонения от этого диапазона. Из-за ситуации, связанной, например, с перебоями в Красном море, мы увеличили провозные мощности, чтобы смягчить негативное влияние на грузопотоки наших клиентов», – отмечает перевозчик.

В августе прошлого года Maersk заявил, что заказы на новое строительство и фрахтование контейнеровозов суммарной вместимостью 800 тыс. TEU обеспечат ежегодное обновление флота на 160 тыс. TEU в течение следующих пяти лет. Но в целом на увеличение провозных мощностей это решение не повлияет, поскольку новый тоннаж заменит старый.

Как отмечают в Linerlytica, Maersk не хватает тоннажа, чтобы полностью покрыть потребности Gemini, и на прошлой неделе перевозчик зафрахтовал контейнеровоз «Herta Peter Doehle» вместимостью 5,6 тыс. TEU в рамках внебиржевой сделки. Он будет задействован на сервисе Gemini на маршруте Южная Корея – Танджунг-Пелепас.

По некоторым данным, Maersk также зафрахтовал у тайваньского регионального перевозчика Wan Hai Lines контейнеровоз «Wan Hai 521» вместимостью 4,2 тыс. TEU на шесть месяцев по ставке 62 тыс. долларов в день.

Фото: VesselFinder