MSC покупает украинские логистические активы

Подразделение MSC, специализирующееся на внутренних грузоперевозках, – Medlog – вышло на рынок внутренней логистики Украины.

Как сообщает Splash со ссылкой на местные СМИ, компания приобрела 50% в украинском мультимодальном операторе N’UNIT (New Ukrainian Network of Intermodal Terminals) и 25% в трансграничном терминале Мостиска на украинско-польской границе в Львовской области.

В сделке участвует основатель N’UNIT и совладелец группы ТИС Егор Гребенников, которому будет принадлежать 50% в N’UNIT и 25% в терминале Мостиска. Остальные 50% в Мостиске остаются в собственности «Лемтранса» – компании, связанной с Ринатом Ахметовым.

N’UNIT владеет четырьмя терминалами на Украине – под Киевом (Вишневое), в Харькове, Днепропетровске и в Львовской области.

«Forbes Украина, который сообщил эту новость, оценил стоимость сделки в 15-30 млн долларов. Это первые объявленные приобретения международной логистической компанией украинских железнодорожных грузовых активов с начала конфликта», – отмечает Splash.

Фото: Medlog / Splash