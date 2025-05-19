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MSC покупает украинские логистические активы
19.05.2025

MSC покупает украинские логистические активы

    • Подразделение MSC, специализирующееся на внутренних грузоперевозках, – Medlog – вышло на рынок внутренней логистики Украины.

    Как сообщает Splash со ссылкой на местные СМИ, компания приобрела 50% в украинском мультимодальном операторе N’UNIT (New Ukrainian Network of Intermodal Terminals) и 25% в трансграничном терминале Мостиска на украинско-польской границе в Львовской области.

    В сделке участвует основатель N’UNIT и совладелец группы ТИС Егор Гребенников, которому будет принадлежать 50% в N’UNIT и 25% в терминале Мостиска. Остальные 50% в Мостиске остаются в собственности «Лемтранса» – компании, связанной с Ринатом Ахметовым.

    N’UNIT владеет четырьмя терминалами на Украине – под Киевом (Вишневое), в Харькове, Днепропетровске и в Львовской области.

    «Forbes Украина, который сообщил эту новость, оценил стоимость сделки в 15-30 млн долларов. Это первые объявленные приобретения международной логистической компанией украинских железнодорожных грузовых активов с начала конфликта», – отмечает Splash.

    Фото: Medlog / Splash


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