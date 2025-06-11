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MSC интересуется покупкой одной из крупнейших верфей в Европе
11.06.2025

MSC интересуется покупкой одной из крупнейших верфей в Европе

    • MSC интересуется покупкой одной из крупнейших верфей в Европе, сообщает Splash. Речь идет о румынском судостроительном предприятии Mangalia.

    Ранее Mangalia была под контролем Damen и государства, а до этого верфью управляла Daewoo Shipbuilding.

    По информации румынских СМИ, MSC уже вела переговоры с правительством страны. Перевозчик рассматривает производственные площади Mangalia под строительство круизных лайнеров, судов типа Ro-Pax и буксиров.

    Предприятие, после выхода из него Damen, в 2024 году обанкротилось. Но в последние несколько недель деятельность на объекте возобновилась. В настоящее время два судна находятся на ремонте, и вскоре ожидается еще одно. Около 800 рабочих вернулись на верфь.

    MSC не единственный игрок, который присматривается к этой верфи. Турецкая судостроительная компания Desan также вступила в переговоры с румынскими властями об аренде производственных мощностей и рабочей силы на верфи.

    Несмотря на оживление деятельности, финансовое положение верфи остается плачевным. По данным румынского делового издания Profit.ro, общая сумма претензий кредиторов составляет около 400 млн долларов.

    Верфь, располагающая тремя сухими доками, была основана в 1976 году. В 1997 году Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) выкупила ее на 20 лет, после чего к ней присоединилась Damen.

    Фото: Damen

     


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