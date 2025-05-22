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MSC покупает бразильского логистического и терминального оператора
22.05.2025

MSC покупает бразильского логистического и терминального оператора

    • Регулирующие органы согласовали сделку MSC по приобретению бразильского логистического и терминального оператора Wilson Sons.

    Как сообщает Splash со ссылкой на заявление Ocean Wilsons Holdings, Национальное агентство водных перевозок Бразилии (ANTAQ) одобрило дочерней компании MSC Shipping Agencies Services покупку 56% акций Wilson Sons.

    Стоимость сделки, закрытие которой ожидается 4 июня, оценивается в 768 млн долларов.

    MSC расширяет свое присутствие в Бразилии. Так, в конце 2021 года линия приобрела регионального контейнерного оператора Log-In Logistica.

    Wilson Sons оперирует контейнерными терминалами Tecon Rio Grande в порту Риу-Гранди и Tecon Salvador в порту Сальвадор, а также управляет крупнейшим в Латинской Америке буксирным флотом.

    Активы Wilson Sons оцениваются в 1 млрд долларов.

    Фото: Wilson Sons


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