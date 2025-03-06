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Hutchison продает порты
06.03.2025

Hutchison продает порты

    • Гонконгский конгломерат CK Hutchison Holdings Limited объявил о достижении принципиального соглашения о продаже ряда своих портовых активов, принадлежащих и управляемых Hutchison Port Holdings (HPH). Покупатель – консорциум в составе BlackRock Inc., Global Infrastructure Partners и Terminal Investment Limited (портовое подразделение MSC).

    В периметр сделки вошли 90% доля HPH в Panama Ports Company, собственнике и операторе портов Бальбоа и Кристобаль в Панаме, а также 80% доля CK Hutchison в дочерних и аффилированных компаниях, управляющих, оперирующих и строящих терминальные активы в 43 портах в 23 странах мира (всего 199 причалов).

    HPH Trust, который оперирует портовыми мощностями в Гонконге, Шэньчжэне и Южном Китае, и другие китайские порты в периметр сделки не входят.

    Стоимость сделки оценивается в 22,8 млрд долларов. Группе CK Hutchison после выплат миноритарным акционерам и возврата ряда акционерных займов от HPH CK Hutchison из этой суммы останется более 19 млрд.

    Фундаментальные условия сторонами согласованы. Сделка по панамским портам подлежит согласованию с правительством Панамы, ожидается, что соглашение по ней будет подписано 2 апреля 2025 года или ранее. В рамках подготовки сделки по активам HPH покупателям будут предоставлены документы и информация для проведения due diligence.

    По словам Франка Сикста, соуправляющего директора CK Hutchison, сделка стала результатом ускоренного, конфиденциального, но конкурентного процесса, в рамках которого было получено большое количество предложений и выражений интереса.

    Ф.Сикст подчеркнул, что сделка носит чисто коммерческий характер и никоим образом не связана с недавними политическими заявлениями относительно панамских портов.

    По данным Drewry, по итогам 2023 года (данные за 2024 год пока недоступны) Hutchison Ports, когда-то занимавший первое место в рейтинге глобальных портовых операторов, опустился на шестую строчку с оборотом 43 млн TEU.

    Фото: CK Hutchison Holdings


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